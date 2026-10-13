Делегация на ДПС се срещна с ръководството на Консерваторите и реформистите в ЕП

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Делегация на ДПС в Брюксел проведе работна среща с Патрик Яки, съпредседател на групата на Консерваторите и реформистите в Европейския парламент.

В дух на разбирателство, взаимна подкрепа и сътрудничество, беше обсъдена позицията на ЕКР и ДПС по Многогодишната финансова рамка. Общо е мнението, че бъдещата финансова рамка на ЕС трябва да включва ресурс, инструменти, програми и ясни правила за подкрепа на местните власти, които са най-близо до проблемите на хората - ключова политика за ДПС.

Делегацията на ДПС запозна политическите си партньори със случаите на злоупотреба с власт, политическата намеса в оперативната работа на правоохранителните органи, нарушението на човешките права от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и политическия му кабинет.

Още днес представителите на ДПС в Европейския парламент ще запознаят членовете на ЕКР и на комисията ЛИБЕ с конкретните доказани случаи.

Патрик Яки изрази пълна подкрепа за действия на ДПС и желание за прозрачни дискусии и конкретни мерки за преодоляване на проблема.

Съществена част от разговора беше общото желание за сътрудничество с ДПС в инициативите на ЕКР, свързани със съюзническата сигурност, устойчивост и противодействие на руските хибридни и кинетични атаки по Източния фланг на НАТО и в Черно море.

ДПС продължава активно да участва в изграждането на политиката за сигурност, солидарност на ЕС, защитавайки българския национален интерес.

В делегацията на ДПС участват Искра Михайлова, заместник- председател на ДПС и на ПГ на ДПС, Радослав Ревански, заместник-председател на ДПС, кмет на община Белица и член на Комитета на регионите, Атидже Вели, народен представител и член на ЦОБ, Неджми Али, член на ЦОБ, кмет на община Джебел и Станислав Анастасов, народен представител и съветник на председателя на ДПС по международни въпроси. Заедно с тях са и евродепутатите на ДПС Танер Кабилов, член на ЦОБ и Елена Йончева.