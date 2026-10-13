Тръмп уволни посланичката в Атина, притискала България да работи с нова гръцка газова компания

Американският президент Доналд Тръмп уволни посланичката в Атина Кимбърли Гилфойл, притискала България да работи с нова гръцка газова компания. Тя е "помолена" да подаде оставка, а от Белият дом и пожелаха "всичко най-добро" в официално съобщение.

Тръмп вдигна мерника на Гилфойл след публикации с обвинения за използване на политически връзки в полза на частни интереси. Нейните адвокати отричат неправомерно поведение и твърдят, че в основата на част от обвиненията стои спор за неизплатени възнаграждения.

„Не сме доволни", заяви Тръмп в понеделник пред журналисти в Белия дом, а ден по-късно последва и "молбата" за оставка.

Публикации на Wall Street Journal твърдят, че бившата водеща на Fox News и бивша годеница на Доналд Тръмп-младши е използвала политическите си контакти за обслужване на частни интереси.

Гилфойл бе замесена и в скандал с България, след като според „Уолстрийт джърнъл" Гилфойл многократно е насърчавала европейски държави да работят с „Актор" - компания, която сравнително от скоро навлиза в газовия сектор и си партнира с гръцката държавна компания DEPA.

Гилфойл, която е на 57 години, пое поста на посланик на САЩ в Гърция миналата есен и оттогава играе активна роля в прокарването на американските енергийни интереси на Балканите. Тя пътува из региона, за да популяризира т.нар. „вертикален газов коридор" за доставяне на американски втечнен природен газ през Гърция на север към Украйна.

По време на посещението си в България тази пролет Гилфойл е казала на свои събеседници, че българското правителство трябва да работи с „Актор", посочва „Уолстрийт джърнъл". Тя е придружавана редовно от Кристос Марафацос, 39-годишен бизнесмен и регистриран лобист. Той не е дипломат и не е служител на американското посолство, а частен бизнесмен и регистриран лобист на гръцката строителна компания „Актор Груп", пише "Дейли Мейл".

Особено внимание привлякло присъствието на Марафацос до нея по време на срещата ѝ с държавния глава Илияна Йотова в края на май. Тогава Йотова разговаря с Гилфойл и бившия кмет на Ню Йорк Руди Джулиани в президентството в София относно напредъка на общите енергийни приоритети.

"За мен беше чест да посетя София, България, тази седмица заедно с моя приятел кметът Руди Джулиани, за да се срещнем с президента Илияна Йотова, министъра на енергетиката Ива Петрова и други български лидери. Обсъдихме възможностите за напредък по нашите общи енергийни приоритети. Под на ръководството на US президента САЩ работят с Гърция, България и други партньори в региона за реализиране на общата визия за енергийна сигурност по протежението на вертикалния газов коридор", написа Гилфойл в X тогава.

Бизнесменът е седял редом до американската посланичка, въпреки че не заема официална дипломатическа длъжност. Според „Уолстрийт джърнъл" още по-любопитен е фактът, че изпълнителният директор на „Актор" е превозил Гилфойл до България с частен самолет.

Няколко души, присъствали на срещи с Гилфойл и Марафацос, сред които и представители на правителството, са заявили пред изданието, че той не е разкривал връзката си с „Актор".

Марафацос се е регистрирал като лобист на „Актор" през ноември – само дни след пристигането на Гилфойл в Атина. До юни компанията му е платила 160 000 долара, за да установява контакти с администрацията на президента на САЩ, Държавния департамент и Министерството на енергетиката. Впоследствие той е добавил още три компании, свързани с Гърция, като общите му приходи от лобистка дейност са надхвърлили 440 000 долара за девет месеца.

Присъствието му до Гилфойл е породило въпроси за границата между американската дипломация, политиката и частните бизнес интереси. Бившият американски дипломат Робин Брукс, служил 21 години във Външната служба на САЩ, определя като „абсолютно проблематично" американски посланик да прокарва интересите на чуждестранна компания.

От американското посолство обаче отхвърлят твърденията за неправомерно поведение. Оттам посочват, че посещението на Гилфойл в България е било насочено към защита на американските интереси чрез увеличаване на продажбите на втечнен природен газ от САЩ и намаляване на зависимостта на Европа от руския газ. Посолството заявява още, че тя е спазвала указанията на Държавния департамент.

Адвокатът на Гилфойл също отрича тя да е работила единствено в интерес на „Актор", като подчертава, че посланичката си сътрудничи с компании от целия енергиен сектор. По думите му официалните срещи са били организирани чрез посолството, а не от Марафацос.

Самият Марафацос заявява, че се гордее с това да подкрепя търговски инициативи, които според него насърчават американските интереси и икономическите възможности.

Междувременно достъпът на „Актор" до енергийни сделки в региона значително се е увеличил. Компанията и съвместното ѝ предприятие с DEPA Atlantic-SEE LNG са сключили споразумения и меморандуми за разбирателство с България, Украйна, Босна и Херцеговина и Румъния. Гилфойл е помогнала и за постигането на предложена сделка за 6 млрд. долара в Албания.