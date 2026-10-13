Адвокатите на руския олигарх Роман Абрамович отрекоха да е извършвал данъчни измами

Адвокатите на руския олигарх Роман Абрамович отрекоха той да е извършвал данъчни измами, след като разследване на британската телевизия Би Би Си свърза Абрамович с документи, фалшифицирани в опита да се прикрие богатството му и да се позволи на една от компаниите му да избегне данъчните власти, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Не са представени доказателства, че Абрамович е знаел за фалшифицирането на какъвто и да е документ, позволил подобни действия. Той отрича да е извършвал измами спрямо данъчните власти или да е укривал богатството си", заявиха от адвокатската кантора Kobre & Kim.

"Абрамович отрича да е извършвал каквито и да било неправомерни действия. Той не е участвал в ежедневното управление на въпросните компании", добавиха адвокатите му.

Вчера Би Би Си съобщи, че суперяхти, частни самолети и имоти, включително апартамент в Лондон и имение в Съсекс на обща стойност 672 милиона долара, са били "скрити" от счетоводните отчети за 2003 г. на базирана в Кипър компания на Абрамович. Отчетите са били заверени през 2006 г. от одиторската фирма "Делойт".

Според разследването на британската медия сътрудници на бизнесмена са укрили от кипърските власти средствата, натрупани от две други негови компании, разполагали съответно с близо 2 милиарда долара и над 10 милиарда долара. Би Би Си твърди, че за целта са били изготвени документи със задна дата със съдействието на MeritServus - фирма, собственост на "Делойт" до 2005 г.

Разследването се основава на изтекли документи, обхващащи периода от 1995 г. до 2022 г.

Кипърското подразделение на "Делойт" заяви пред АФП, че е "действало в съответствие с приложимото законодателство", без даде допълнителни подробности.

Според разследване на в. "Гардиън" от 2023 г. активи на стойност милиарди долари са били прехвърлени на децата на олигарха малко преди налагането на санкции срещу него заради руската инвазия в Украйна.

Великобритания наложи санкции на Абрамович заради близките му връзки с Кремъл и замрази активите му. Бизнесменът беше принуден да продаде футболния клуб "Челси", който през 2022 г. беше придобит от консорциум начело с американския бизнесмен Тод Бойли.

Средствата от продажбата, оценени на 2,5 милиарда британски паунда (над 3,3 милиарда долара), бяха блокирани в британска банка. Британското правителство настоява средствата да бъдат дарени на Украйна, докато Абрамович иска по-голяма гъвкавост при разпореждането с тях.