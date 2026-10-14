Механизмът на саботажа: Спецслужби атакуват кораби

Днешните пирати са опитни агенти и морски вълци, които имат една цел – товар Х да не стигне от точка А до точка Б или знаково да накажат противника

Френски разузнавач се разкайва 30 г. по-късно, че на съвестта му лежи смъртта на невинен

Някога крале и кралици използвали пиратите, за да провеждат наказателни акции и обири срещу противникови империи, но днес ролята им е иззета от опитни разузнавачи и морски вълци с богат стаж.

Затова да се посочи конкретен виновник за бруталните атаки с дронове срещу кораби в Черно море, ще е трудно. Най-малкото защото в подобни операции спецслужбите или управляващите веднага си признават, демонстрирайки изобретателност и интелигентност, или крият до последно. Ще разгледаме няколко емблематични случая, които илюстрират именно този феномен.

10 юли 1985 г. Корабът на "Грийнпийс" "Рейнбоу Уориоър" акостира в австралийското пристанище Окланд и се готви да отплава за Муруроа. Там зелените активисти планират да протестират срещу френските ядрени опити.

През нощта в 23,38 ч избухва първата мина - пиявица. Представлява магнит, за който е закрепен 3-килограмов взрив с часовников механизъм. Поставят се на корпуса на плавателен съд и в рамките на определен период предизвикват взрив.

След експлозията фотографът Фернандо Перейра слиза на бегом в трюма, за да спаси апаратурата си. 7 минути по-късно обаче избухва втората пиявица и той загива. След още няколко минути корабът потъва и се удря в дъното.

Специалната операция е внимателно планирана от френските служби.

Удареният кораб "Емил" Кадър: БНТ

Агентката Кристин Кабон е внедрена в офиса на "Грийнпийс" в Окланд. Трима нейни колеги внасят пиявиците с яхтата "Увеа", а водолазите Жан Камас и Жан-Люк Кистер ги поставят на корпуса на кораба. Логистиката е поверена на двойка агенти, които се представят за младоженци от Швейцария - Софи и Ален Тюранж. И точно те, с най-лесната мисия, се провалят.

Полицията в града започва разследване и с помощта на съседка попада на следите на мнимите швейцарци. Проучването показва, че паспортите им са фалшиви. Австралийските ченгета установяват, че това са Доминик Приор и Ален Мафар от френското разузнаване - DGSE.

От Елисейския дворец първоначално категорично отричат, че френската държава е замесена, но на 22 септември 1985 г. премиерът Лоран Фабиус, покрусен от разкритите факти, признава: "Истината е жестока". Министърът на отбраната Шарл Ерню моментално подава оставка, а шефът на DGSE Пиер Лакост е уволнен. Франция плаща над 8 млн. долара на "Грийнпийс" обезщетение.

Въпреки това Париж не изоставя издънилите се агенти. Местният съд постановява, че трябва да получат по 10 години затвор в Австралия, но Франция успява да изтегли Мафар през 1987 г. в Париж, а Приор - през 1988 г., защото е бременна.

Чак през 2005 г. "Монд" разкрива, че операцията е била одобрена лично от президента Франсоа Митеран. 10 години по-късно - през 2015 г., единият от водолазите, поставил пиявицата – Кистер се разкайва публично: "На съвестта ми тежи кръвта на невинен".

Подобен е и случаят с товарния кораб Arctic Sea под малтийски флаг, който изчезна през юли 2009 г. На борда му са 15 руски моряци, които плават от финландския Якобстад към Алжир с 6700 кубика дървен материал. В нощта на 24 юли, някъде между шведските острови Йоланд и Готланд, към него приближава лодка с надпис полиция. Десетина англоговорещи мъже скачат на борда, връзват екипажа и започват да претърсват кораба.

На 28 юли корабът минава през Ламанша и оттам нататък следите му се губят. На 30 юли сигналът изчезва и за плавателния съд е поискан откуп. На 17 август руският министър на отбраната Анатолий Сердюков обявява, че корабът е открит край Кабо Верде и моряците вече са прехвърлени на фрегатата "Ладни". Оттам с руски самолети те са транспортирани в Москва.

От шведската полиция отричат каквато и да е намеса. Затова разследването започва да работи по хипотезата за евентуални пирати в Балтийско море. Разбира се, малцина днес вярват в тази хипотеза. Далеч по-актуална е другата, споделена от израелски разузнавателен източник с журналист от Би Би Си. Според експерта в трюма моряците са криели руска ракетна система, предназначена за Иран. От израелското разузнаване

Мосад научили за предстоящата сделка и се погрижили смъртоносните ракети да не стигнат до противника им.

18 турски и индийски членове на екипажа на единия кораб бяха спасени

Три години по-късно, на 25 ноември 2018 г., украинският катер "Бердянск" съобщава по радиото на руските гранични постове, че ще предстои да мине през Керченския проток. Според "Укринформ", отговор няма. С "Бердянск" плават катера "Никопол" и влекачът "Яни Капу". Срещу тях обаче застава бреговата охрана, начело с хора от ФСБ - специалната служба на Русия. Около 8,30 ч корабът "Дон" се насочва с носа си фронтално към "Яни Капу" и се удря в него. Целта е да повреди двигателя, корпуса и парапета му. Видеото е заснето от самите руски моряци, а на записите ударът изглежда целенасочен, съобщават Euromaidan Press и Bellingcat. В 13,12 ч. се появяват два бойни хеликоптера Ка-52, а 30-ина минути по-късно голям танкер застава под Кримския мост, запушвайки протока като тапа, отбелязва "Укринформ".

В 20:28 ч., вече извън общата зона руските бойци започват да стрелят. Половин час след това специални части превземат украинските кораби и задържат 24-имата моряци. Трима от тях са ранени.

Въпреки че Международният трибунал по морско право нарежда Русия незабавно да ги пусне, от 25 май 2019 г. до 7 септември мъжете са държани в плен. Освободени са, след като е сключена сделка по размяна между двете страни.

За разлика от този случай все още има неясноти около серията от взривове по "Северен поток" през септември 2022 г.

На 26 септември 2022 г. шведските сеизмолози регистрират две експлозии - едната е рано сутринта, а другата вечерта, съобщава "Новая газета Европа". Според "Ал Джазира" с взрив от няколкостотин килограма са пробити три от четирите тръби край датския остров Борнхолм. ООН веднага констатира, че в резултат на атаката се е получило най-голямото изпускане на метан в историята.

Възниква въпросът кой го е направил? Истината е неудобна, защото това е тръбата, по която германската индустрия получава евтин природен газ. Сформира се седемчленен екип от прокурори. Той установява, че извършителите са наели яхтата "Андромеда" с фалшиви документи. След това са отплавали към Росток и са поставили експлозивите по дъното на Балтийско море, съобщава Maritime Executive.

Така историята постепенно започва да се разплита. Три години по-късно, през август 2025 г., в Италия е арестуван 49-годишният бивш украински офицер Сергей Кузнецов. Според германския разследващ екип той е бил координаторът. В затвора той обявява гладна стачка, тъй като недопустимо го държат с ислямски терористи. Бързо след това я прекратява и на 27 ноември е предаден на Германия. Повдигнато му е обвинение, но в своя защита той твърди, че към онзи момент е бил на служба в украинската армия. Другият заподозрян - 46-годишният водолаз Володимир Журавльов, е задържан край Варшава на 30 септември 2025 г. След като е изслушан от полския съдия, магистратът постановява, че взривяването е "военен акт в справедлива война" и освобождава украинеца. На свой ред и премиерът Доналд Туск заявява, че екстрадицията на Володимир Журавльов не е в интерес на Полша и обявява случая за приключен.

В резултат на това разследването все още не е в състояние да обяви кой в крайна сметка е дал заповедта за взрива на газопровода "Северен поток".

Жертва на подобен тероризъм с 3 мини пиявици е и руският товарен кораб Ursa Major, който потъва на 23 декември 2024 г. между Испания и Алжир. Двама моряци изчезват, а спасените са 14, съобщава Асошиейтед прес.

Причината най-вероятно е свързана с товара – компоненти за два ядрени реактора за подводници. Собственикът на плавателния съд е фирма на руското министерство на отбраната "Оборонлогистика". Според ръководството на кораба са чули три взрива. До момента не е известно кой е поръчителят на покушението, но поне дузина спецслужби са пряко заинтересовани Русия да има две ядрени подводници по-малко.

Година по-късно, през февруари 2025 г., танкерът Seajewel на атинската компания Thenamaris разтоварва нефт близо до италианския бряг, когато две експлозии пробиват корпуса му, съобщава Baird Maritime. Веднага след това водолази се спускат и откриват дупка с размери 60 на 120 см, а прокуратурата в Генуа обявява, че започва разследване за тероризъм. В процеса на проучването се оказва, че един месец преди това друг кораб на същата компания е разтърсен от три взрива, докато товари мазут от руското пристанище Уст-Луга. Пробойната на корпуса е 3,6 на 1,8 метра.

Но прокурорите са озадачени, когато научават, че в рамките на два месеца броят на ударените танкери на атинската фирма набъбва до пет.

Разследващите подозират, че при всички са използвани мини пиявици, за да осуетят възможността ценни руски товари да достигнат целта си.

На 28 ноември 2025 г. два празни танкера под флага на Гамбия - Kairos и Virat, плават към руския Новоросийск. И двата попадат под санкциите на САЩ, ЕС и Великобритания. Точно когато Kairos е на 45 км от турския бряг, Virat - на 54, започват експлозии. Kairos пламва. На следващата сутрин Virat е ударен отново, съобщава "Киев пост".

Службата за сигурност на Украйна, доволна от резултата, обявява, че морските дронове Sea Baby са ударили корабите в съвместна операция с военното контраразузнаване и Военноморските сили. Причината - тези танкери са част от руския "сенчест флот", с които Москва заобикаля санкциите. Същата сутрин морски дронове удрят и терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум в Новоросийск и товаренето им спира. През него минават около 80% от казахстанския нефт за износ през Русия, подчертава руският опозиционен сайт "Медуза".

Казахстан протестира официално, а говорителят на Кремъл Дмитрий Песков определя атаката като посегателство срещу турския суверенитет. Веднага след това турският външен министър Хакан Фидан заявява, че атаките са "много плашещи".

На 2 декември нервите на Путин не издържат и той предупреждава, че в краен случай ще спрат достъпа на Украйна до морето. Същия ден край Турция е атакуван танкерът Midvolga 2, който превозва слънчогледово олио за Грузия. Киев обаче енергично отрича да е замесен.

Всички тези случаи днес звучат познато, нали? Най-малкото защото разкриват тъжната истина – специалните служби преследват свои интереси и животът на моряците и безопасността на корабоплаването не са сред тях. Целта е единствено товарът Х да не стигне от точка А до точка Б.