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Двамата, заподозрени за палеж на станция на "Старлинк" в Полша, остават в ареста

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СНИМКА: pixabay

Германски съд постанови задържането под стража на двама турски граждани, заподозрени в извършването на предполагаем палеж на наземна станция за сателитен интернет на "Старлинк" (Starlink) в Полша, съобщи ДПА.

Полските власти подозират, че саботажът е бил извършен с подкрепата на Русия.

Двамата мъже са задържани под стража с решение на районния съд в град Нюртинген, близо до Щутгарт, в югозападната част на Германия, съобщиха в съвместно изявление прокуратурата в Щутгарт и Криминалната полиция на провинция Баден-Вюртемберг. Ако бъде започната процедура по екстрадиция, случаят ще бъде разгледан от Висшия провинциален съд в Щутгарт.

Заподозрените, на 35 и 38 години, са били арестувани вчера в Нюртинген при операция на специализирани полицейски части, съобщи министърът на вътрешните работи на Баден-Вюртемберг Мануел Хагел. Той отказа да коментира евентуални връзки на задържаните с Русия или организираната престъпност, като посочи, че разследването е все още в начален етап и част от информацията остава поверителна.

"По искане на полските разузнавателни служби германската полиция задържа двама турски граждани, заподозрени в подпалването на станцията на "Старлинк" в Мазовия", написа късно снощи полският премиер Доналд Туск в социалната мрежа Екс.

Полските власти подозират, че зад пожара в наземната станция на "Старлинк" в селището Вола Кробовска, на около 50 километра южно от Варшава, стоят руски разузнавателни служби.

Впоследствие полското правителство определи инцидента като вероятен акт на саботаж срещу съоръжение, което се използва и за осигуряване на сигурни интернет комуникации в Украйна. Сателитната интернет мрежа "Старлинк" се използва широко в хода на войната в Украйна.

Пожарът е засегнал електрозахранващата станция и генератора на съоръжението.

Междувременно германският вестник "Билд" съобщи, че полицията е задържала и трети заподозрян в берлинския район Шпандау. Предполага се, че той е бил шофьор на другите двама мъже.

СНИМКА: pixabay

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