Бившата снаха на Тръмп вече е и бивша посланичка, президентът я уволни (Обзор)

Кимбърли Гилфойл, която от тв водеща стана дипломат в Гърция, се забърка в серия скандали

Конфликт на интереси, търговия с влияние и тормоз на работното място над служители са само малка част от скандалите, в които беше замесено името на вече бившата американската посланичка на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл през последните седмици. Във вторник стана ясно, че Белият дом е поискал от Гилфойл да си подаде оставката.

Не след дълго бившата снаха на Тръмп напусна позицията си като определи обвиненията срещу нея като фалшиви и се зарече да защитава репутацията и чистото си име.

“Макар мандатът ми като посланик да наближава края си, моята отдаденост към президента Тръмп, движението “Америка на първо място” и страната, която обичам, никога няма да приключи”, заяви тя.

57-годишната дипломатка е бивша годеница на първородния син на президента на САЩ Доналд Тръмп-младши и дългогодишен политически съюзник на милиардерското семейство.

Гилфойл и посолството на САЩ в Гърция са обект на разследване от Службата на главния инспектор на Държавния департамент на САЩ. То дойде след поредица от публикации на изданието “Уолстрийт Джърнъл”, в които са описани множество нарушения, които тя може да е направила, включително, че се хвалила с връзките си с водещи гръцки предприемачи, финансирали нейни скъпи екскурзии във и извън страната.

Миналата седмица един от политическите донори на републиканеца Ерик Детърс разкри, че посланичката се е опитала да го убеди

да плати неин заем

в размер на 100 хил. долара по кредитната ѝ карта. В замяна тя му обещала да изпълни всяко негово желание, като повлияе на Тръмп.

“Тя беше толкова отчаяна за тези 100 хил. долара. Каза, че мога да я помоля за всичко на света и твърдеше, че няма прекалено голямо желание, което да не може да изпълни”, твърди Дитърс. По думите му това се случило само дни преди Гилфойл да бъде потвърдена от Сената за посланик през 2025 г. Освен това от изтекъл запис става ясно, че по време на Световния икономически форум през януари в Давос Гилфойл правила баснословни обещания на американски предприемач, за да си осигури покана за вечеря в чест на сина на президента Ерик Тръмп.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп СНИМКА: АРХИВ

“Знаеш ли, мога да ти осигуря целия свят. Това е нещо, което ти заслужаваш. Ще ти спечеля много шибани пари”, се чува да казва тя на записа.

Държавния департамент на САЩ разследва Гилфойл и за възможна злоупотреба с вещества, използване на частни самолети и хеликоптери и неправомерно приемане на подаръци и тормоз.

Служители в посолството в Атина твърдят, че

живеят в постоянен страх,

че тя може да ги уволни във всеки момент и за най-малкото нещо. Източници съобщават пред “Дейли мейл”, че Гилфойл многократно е заплашвала екипа с думите: “Свършете си задълженията, по дяволите, или ще ви уволня!”.

Назначението на Кимбърли Гилфойл за посланичка на САЩ в Гърция през декември 2024 г. изглеждаше като награда за дългогодишната ѝ вярност към Тръмп. След одобрението на Сената през септември 2025 г. тя официално пое дипломатическия пост, въпреки че дотогава нямаше опит във външната политика.

Издигането ѝ дойде в любопитен момент от личния ѝ живот. Само дни преди обявяването на номинацията стана ясно, че дългогодишната ѝ връзка с Доналд Тръмп-младши е приключила. Двамата бяха заедно от 2018 г., а в края на 2024 г. се сгодиха, но така и не стигнаха до олтара. Раздялата обаче не отдалечи Гилфойл от влиятелната фамилия.

Напротив, още по време на първия президентски мандат на Тръмп тя се превърна в едно от разпознаваемите лица на неговото политическо движение. През 2019 г. стана съветничка на кампанията му за преизбиране, а година по-късно оглави комитет за набиране на средства. Продължи да го подкрепя и при завръщането му в Белия дом през 2025 г.

Преди да навлезе в политиката, Гилфойл беше популярна тв водеща. Най-голяма известност придоби във “Фокс Нюз”, където водеше предаването “Петимата”. През 2018 г. напусна телевизията на фона на обвинения в непристойно поведение на работното място, които тя категорично отрече. Преди телевизионната си кариера е работила като прокурор в Калифорния, а в младостта си се изявявала и като модел.

Любопитното е, че много преди да стане съюзничка на републиканците, Гилфойл беше омъжена за един от най-известните представители на Демократическата партия - Гавин Нюсъм, който е определян за един от най-върлите противници на семейство Тръмп.