И храната вече е оръжие: мащабна кибератака порази над 480 френски супермаркета, фризерите прегрели до 50 градуса (Обзор)

Продукти за милиони евро са били изхвърлени

Хакери повишиха температурата в много хладилници на френски супермаркети до 50° при “безпрецедентна” кибератака, засегнала няколкостотин магазина в цялата страна, съобщиха западни издания. В резултат на това са били предизвикани пожари и загуби на храна за няколко милиона евро.

Френската Национална агенция за киберсигурност потвърди, че разследва атаката “както на национално ниво, за да съдейства на потенциалните жертви, така и на европейско, за да координира действията си със своите колеги”.

Компанията Les Mousquetaires обяви, че около 150 от магазините ѝ са били засегнати, като хладилниците са били загрети до 50° в продължение на шест часа. Супермаркетите са изхвърлили всички храни, за да се избегне всеки риск за здравето.

Други големи търговци на хранителни стоки, включително Carrefour, Monoprix и E.Leclerc, също са били засегнати от атаката, която беше насочена към софтуер, предоставен от датската фирма Danfoss. Програмата позволява на търговците на дребно да управляват своите хладилни системи дистанционно.

Обикновено фризерите в супермаркетите преминават през кратък период на размразяване през нощта, през който температурите се повишават леко. Но хакерите на “наредили” на устройствата да се загреят и да останат топли. Danfoss обяви, че засегнатите хладилни агрегати са по-стари модели, чийто софтуер за сигурност не е могъл да бъде актуализиран, за да се предотврати рискът от кибернападението.

На 9 август компанията за киберсигурност Claroty публикува доклад, в който се посочват няколко уязвимости в системите на Danfoss. В него се казва, че нападатели могат да използват тези слабости, за да получат достъп до системите, за които се грижи.

В резултат на атаката персоналът, пристигащ на работа в клонове на няколко вериги в понеделник сутринта, е бил “ударен” от вълна от горещ въздух от фризерите. А на някои места дори имало малки пожари.

Атаката може да не е била насочена само срещу Франция. От нидерландската компания за супермаркети Ahold Delhaize заявиха, че също са се сблъсквали с “проблем със сигурността” в мрежата си и се е наложило да бъдат изключени няколко системи. Засега обаче не може да се докаже връзка между двата случая.

Европейският комисар по храните Кристоф Хансен осъди хакерската атака и добави: “Продоволствената сигурност изисква повече внимание на всички нива. Защото превръщането на храната в оръжие се превърна в реалност”.

“Въпреки че търговците на дребно са загубили милиони евро от хранителни продукти, следващата атака може да е по-лоша. Тя може да бъде насочена към енергийна инфраструктура или болници”, каза Стивън Лашанс, анализатор по киберсигурност.

