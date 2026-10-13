Северна Македония пробва да издаде международна заповед за арест на Ива Михайлова

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Ива Михайлова е напуснала нелегално Северна Македония и за нея ще бъде издадена международна заповед за арест. Това заяви вътрешният министър на страната Панце Тошковски в интервю за националната телевизия „Сител"

„Според информацията, с която разполагам, днес ще бъде издадена международна заповед за арест. Тя е напуснала Северна Македония нелегално. Прокуратурата е поискала определяне на мярка за неотклонение", заяви Тошковски.

Ако съдът вземе такова решение, Министерството на вътрешните работи незабавно ще го обработи по каналите, които имаме за международно сътрудничество", обясни Тошковски.

Той изрази надежда България „да се осмели" да спази международните правила, Европейската конвенция за правата на човека и свободите.

„Всичко, което означава една нормална европейска държава, което България твърди, че е и е по същество част от семейството на Европейския съюз. Тя трябва да покаже това с действия, а не само с декларативни изявления", заяви Панце Тошковски, съобщава Би Ти Ви.

Българката с двойно гражданство е обвинена за причиняване на катастрофа, в която самата тя е тежко пострадала. Северна Македония отказваше да я пусне да се лекува у нас, докато Ива и адвоката ѝ не преминаха границата необезпокоявани.