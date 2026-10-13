Париж: Илон Мъск прави опити за намеса в президентските избори

Френският външен министър Жан-Ноел Баро отново предупреди за опити за намеса в президентските избори в страната догодина, като посочи американския милиардер Илон Мъск сред фигурите, оказващи влияние върху демократичните дебати в Европа, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

С наближаването на изборите през 2027 г. "враговете на демокрацията правят всичко възможно, за да ни дестабилизират", заяви Баро по време на конференция на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

"Те се възползват от разделенията между нас и използват теми като имиграцията, светския характер на държавата и израелско-палестинския конфликт, за да разпалват омраза и напрежение", отбеляза той, като добави, че тези действия вече са подробно документирани.

Министърът посочи конкретни примери, сред които израелска компания, създала фалшиви френски профили "за инсцениране на изкуствени сблъсъци по палестинския въпрос", както и "мащабни кампании за онлайн тормоз от страна на Илон Мъск срещу европейски лидери, целящи да повлияят на националните дебати чрез използване на неговата социална мрежа", посланията в която се разпространяват в огромен мащаб.

Баро спомена и "коварни кампании, внушаващи, че следващите президентски избори във Франция ще бъдат фалшифицирани".

Френският външен министър осъди също използването на ученическите протести във Франция от "враждебни наративи, идващи от Русия и Китай, както и от Иран и общността МАГА" - движението, свързано с поддръжниците на американския президент Доналд Тръмп.

"Това, което се случва във Франция, не е нищо друго освен неконтролирана масова имиграция. Става въпрос не за училищата, а за исляма, който иска да завладее една някога велика страна!", написа миналата седмица Тръмп в собствената си платформа Трут соушъл.

"Ние ги виждаме, разобличаваме ги и им отговаряме с безкомпромисна твърдост. Няма да толерираме никаква чужда намеса, откъдето и да идва тя. Това е въпрос на суверенитет", отговори френският министър.