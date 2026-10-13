Кой оперира Лъв XIV и защо този път нe e настанен в папския апартамент в „Джемели"

На 13 октомври папа Лъв XIV постъпи в римската университетска болница „Агостино Джемели" за операция за отстраняване на възел в белия дроб. Интервенцията се извършва от екип по гръдна хирургия, ръководен от професор Стефано Маргаритора, специалист с опит в областта на хирургичното лечение на заболяванията на гръдния кош. Това съобщиха италианските медии.

Решението за операцията беше обявено лично от папата в края на неделната молитва „Ангел Господен" на 11 октомври. Лъв XIV обясни, че при скорошни профилактични изследвания лекарите са открили възел, който е в много ранен стадий и е добре локализиран. По препоръка на медицинските специалисти той е решил да се подложи на операция, за да бъде отстранено образуванието.

Професор Стефано Маргаритора е водещ специалист по гръдна хирургия в университетската болница „Джемели" в Рим. Той ръководи съответното хирургично звено в лечебното заведение и работи в област, която обхваща хирургичното лечение на заболяванията на белите дробове и други органи в гръдната кухина. Именно неговият екип е натоварен с отстраняването на белодробния възел на папата. Изборът на специализиран екип е особено важен при подобна интервенция, тъй като операцията трябва не само да премахне образуванието, а и да осигури материал за последващо хистологично изследване.

В медицинския екип около Лъв XIV важна роля има и д-р Луиджи Карбоне, който ръководи Дирекцията по здравеопазване и хигиена на Губернаторството на държавата-град Ватикан. На 13 октомври той придружава папата при пристигането му в болницата. Неговото присъствие подчертава, че грижите за понтифика не се ограничават до хирургичната интервенция, а включват и координация между медицинските служби на Светия престол и специалистите от болницата.

Защо папата не е в обичайния папски апартамент?

При предишните хоспитализации на папи болница „Джемели" се превръща в своеобразен втори дом на понтифика. На десетия етаж се намира специално обособен апартамент, предназначен за папския престой, с условия за медицинско наблюдение и необходимата сигурност.

Този път обаче има промяна. Според италиански медии обичайният папски апартамент е в ремонт и затова Лъв XIV се намира в друга част на десетия етаж, в зоната за пациенти със самостоятелно настаняване. Въпреки това сигурността остава на най-високо равнище. Достъпът до зоната, в която е настанен папата, е ограничен, а придвижването и присъствието на външни лица се контролират от компетентните ватикански служби.

Когато става дума за здравето на понтифика, не по-малко важна е ролята на медицинските специалисти, които се грижат за него ежедневно. Сред тях е Масимилиано Страпети, личният медицински асистент на папата, известен с дългогодишната си работа във Ватикана.

Страпети е натрупал професионален опит в отделението по реанимация на поликлиника „Джемели" в Рим. Преди да бъде близо до Бенедикт XVI в последните му години, той е полагал грижи и за папа Йоан Павел II. По данни, публикувани в италиански медии, Страпети продължава да служи на Ватикана и участва в грижите за Лъв XIV.

Неговата роля е особено важна за проследяването на ежедневното състояние на папата, за организацията на медицинските грижи и за периода на възстановяване след операцията.

Според предварителните прогнози папа Лъв XIV ще остане в „Джемели" приблизително една седмица. Всички публични ангажименти на понтифика до 20 октомври са отменени, за да му бъде осигурено време за възстановяване.