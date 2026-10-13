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Кой оперира Лъв XIV и защо този път нe e настанен в папския апартамент в „Джемели"

Виолина Христова, Рим

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Пред "Джемели" има статуя на папа Йоан Павел II. Снимка: Виолина Христова

На 13 октомври папа Лъв XIV постъпи в римската университетска болница „Агостино Джемели" за операция за отстраняване на възел в белия дроб. Интервенцията се извършва от екип по гръдна хирургия, ръководен от професор Стефано Маргаритора, специалист с опит в областта на хирургичното лечение на заболяванията на гръдния кош. Това съобщиха италианските медии.

Решението за операцията беше обявено лично от папата в края на неделната молитва „Ангел Господен" на 11 октомври. Лъв XIV обясни, че при скорошни профилактични изследвания лекарите са открили възел, който е в много ранен стадий и е добре локализиран. По препоръка на медицинските специалисти той е решил да се подложи на операция, за да бъде отстранено образуванието.

Професор Стефано Маргаритора е водещ специалист по гръдна хирургия в университетската болница „Джемели" в Рим. Той ръководи съответното хирургично звено в лечебното заведение и работи в област, която обхваща хирургичното лечение на заболяванията на белите дробове и други органи в гръдната кухина. Именно неговият екип е натоварен с отстраняването на белодробния възел на папата. Изборът на специализиран екип е особено важен при подобна интервенция, тъй като операцията трябва не само да премахне образуванието, а и да осигури материал за последващо хистологично изследване.

В медицинския екип около Лъв XIV важна роля има и д-р Луиджи Карбоне, който ръководи Дирекцията по здравеопазване и хигиена на Губернаторството на държавата-град Ватикан. На 13 октомври той придружава папата при пристигането му в болницата. Неговото присъствие подчертава, че грижите за понтифика не се ограничават до хирургичната интервенция, а включват и координация между медицинските служби на Светия престол и специалистите от болницата.

Защо папата не е в обичайния папски апартамент?

При предишните хоспитализации на папи болница „Джемели" се превръща в своеобразен втори дом на понтифика. На десетия етаж се намира специално обособен апартамент, предназначен за папския престой, с условия за медицинско наблюдение и необходимата сигурност.

Този път обаче има промяна. Според италиански медии обичайният папски апартамент е в ремонт и затова Лъв XIV се намира в друга част на десетия етаж, в зоната за пациенти със самостоятелно настаняване. Въпреки това сигурността остава на най-високо равнище. Достъпът до зоната, в която е настанен папата, е ограничен, а придвижването и присъствието на външни лица се контролират от компетентните ватикански служби.

Когато става дума за здравето на понтифика, не по-малко важна е ролята на медицинските специалисти, които се грижат за него ежедневно. Сред тях е Масимилиано Страпети, личният медицински асистент на папата, известен с дългогодишната си работа във Ватикана.

Страпети е натрупал професионален опит в отделението по реанимация на поликлиника „Джемели" в Рим. Преди да бъде близо до Бенедикт XVI в последните му години, той е полагал грижи и за папа Йоан Павел II. По данни, публикувани в италиански медии, Страпети продължава да служи на Ватикана и участва в грижите за Лъв XIV.

Неговата роля е особено важна за проследяването на ежедневното състояние на папата, за организацията на медицинските грижи и за периода на възстановяване след операцията.

Според предварителните прогнози папа Лъв XIV ще остане в „Джемели" приблизително една седмица. Всички публични ангажименти на понтифика до 20 октомври са отменени, за да му бъде осигурено време за възстановяване.

Пред "Джемели" има статуя на папа Йоан Павел II. Снимка: Виолина Христова

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