Тръмп: Продължаваме да споделяме разузнавателна информация с Украйна

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон продължава да предоставя разузнавателна информация на Украйна и полага усилия за прекратяване на войната, предаде Ройтерс.

Това стана, след като Володимир Зеленски каза, че Украйна не е получила предупреждение от партньорите за за последния руски удар с балистични ракети по Киев.

"Ние им помагаме и споделяме с тях разузнавателна информация", каза Тръмп пред журналисти.

"Искаме войната да приключи, затова работим както с Украйна, така и с Русия за постигането на тази цел", допълни американският президент, цитиран от БТА.