Погребали Кашпировски в Украйна, тялото му било пренесено през Турция и Полша

Анатолий Кашпировски, известен с телевизионните си хипнотични сеанси в края на 80-те години на миналия век, е тайно погребан на Централното гробище във Виница , Украйна днес, съобщи електронното издание "Съсплайн"

Там се намират гробовете на родителите му Михаил и Ядвига, както и на дъщеря му Олена, починала преди 8 г.. Това е станало при пълна секретност. Тялото му е било транспортирано там през Турция и Полша, съобщи и руският сайт "Газета".

Погребението на психотерапевта Анатолий Кашпировски се е състояло във Виница, според украинския журналист Дмитрий Гордън (признат за чуждестранен агент в Руската федерация и включен в списъка на терористите и екстремистите).

„Преди няколко часа моят приятел Анатолий Кашпировски беше погребан във Виница. Анатолий Михайлович се завърна у дома – при майка си, баща си и дъщеря си", написал украинския журналист Дмитрий Гордън в Instagram.

Племенникът на покойния психотерапевт, Юрий Мамаев, е потвърдил тази информация, като допълнил, че ковчегът с тялото е бил доставен в Украйна и след това е транспортиран със самолет до Виница. Ковчегът е бил транспортиран до Украйна през Турция и Полша. Ден преди това ковчегът е бил в Истанбул, след което е доставен до Варшава, след това с влак до Киев, а оттам до Виница.

Психотерапевтът почина на 3 октомври на 88-годишна възраст. Причината за смъртта е рак, довел до полиорганна недостатъчност. Погребалната церемония се състояла на Троекуровското гробище в Москва на 8 октомври. 54-годишната съпруга на Кашпировски, Гулизара Чалбашова, не е успяла д сдържи сълзите си и била изведена от залата. Почитателите на психотерапевта го аплодирали бурно в последния му път. Последното му желание е било да бъде погребан до майка си във Виница.

Кашпировски е роден на 11 август 1939 г. в село Ставница, Хмелницка област. Завършва Виническия медицински институт и работи като лекар във Виническа регионална психоневрологична болница в продължение на 25 години.

В края на 80-те години на миналия век Кашпировски става известен в Съветския съюз с телевизионните си „здравни сеанси". По време на предаванията си той използва хипноза и внушение, а зрителите идват при него със здравословни проблеми, наред с други неща.

По-късно Кашпировски получава руско гражданство и е депутат в руската Държавна дума от Либерално-демократическата партия на Владимир Жириновски.

Синовете на „хипнотизатора" Сергей и Алексей са се обърнали към вдовицата му с искане за публично изясняване на обстоятелствата около последните дни и смъртта на баща им пред "Комсомолская правда". Искали са да разберат какво се е случило с баща им в последните дни от живота му, какви лекарства е приемал, кой ги е предписал, кой е наблюдавал лечението му и как е била определена причината за смъртта му.

Братята попитали и дали вдовицата е готова да потвърди отговорите си на полиграф, както и да направи ДНК тест с дъщеря си и тях. Чалбашова родила дъщеря си Елина през 2025 г., когато Кашпировски е бил на 86 години.

„За нас Анатолий Михайлович е преди всичко баща. Загубихме любим човек и искаме да знаем истината за последните дни от живота му и обстоятелствата около смъртта му. Нямаме търпение да получим отговори, които ще ни помогнат да отделим потвърдените факти от предположенията", коментирали са братята.