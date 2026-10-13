Погрешен сигнал за отвличане накарал два изтребителя да придружат самолет до Нюрнберг

Погрешен сигнал за отвличане накара два германски изтребителя да придружат пътнически самолет до Нюрнберг. Сигналът е подаден от пилотската кабина, а авиокомпанията оператор изтъкна като причина техническа неизправност. Самолетът е пристигал от гръцкия остров Корфу.

Турската авиокомпания "Корендон Еърлайнс" (Corendon Airlines) отдаде случилото се на техническа неизправност в системата за радиовръзка и заяви, че "не е възникнала аварийна ситуация и че нито пътниците, нито екипажът, нито самолетът са били изложени на каквато и да е било опасност".

Инцидентът със самолета "Боинг" 737-800 наложи кратко прекъсване на полетите на летището в Нюрберг - крайната дестинация на самолета, съобщиха летищните власти. По-късно полетите бяха възобновени.

"От пилотската кабина беше предаден кодът "7500" (случай на отвличане), а освен това вече не беше възможно да се установи радиовръзка с пилота. По съображения за безопасност бяха задействани различни аварийни процедури", съобщи в "Екс" германската полиция.

Говорител на Луфтвафе заяви, че два изтребителя "Юрофайтър" са излетели от военновъздушната база "Нойбург" в Южна Германия и са ескортирали пътническия самолет до кацането му.

Германия разполага с два такива аварийни екипа, всеки от които с по два изтребителя, за да оценява ситуацията при загуба на връзка с екипажа на граждански самолети, което се случва около един или два пъти месечно, според уебсайта на Луфтвафе.

"Корендон Еърлайнс", туристическа авиокомпания със седалище в Турция, заяви, че аварийният код е бил предаден, докато самолетът се е намирал в хърватското въздушно пространство, "поради кратка неизправност в системата за радиосвързаност".

"Ситуацията беше незабавно проследена, веднага бяха започнати разследвания и бяха предприети всички необходими мерки. Самолетът кацна безопасно на летището в Нюрнберг", се посочва в изявлението, цитирано от БТА.