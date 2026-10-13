Новата говорителка на Тръмп дебютира в Белия дом (Снимки)

Новата говорителка на Белия дом Кейти Закария за първи път се изправи пред журналистите. Тя даде много кратко изявление, като отговори само на няколко въпроса преди внезапно да приключи с изявленията си, предаде Асошиейтед прес.

Закария, консервативна коментаторка, която до неотдавна работеше като съветник по комуникационните въпроси в медийно-технологичната група на семейството на американския президент Доналд Тръмп, бе назначена на тази длъжност в петък и наследи на поста Карълайн Левит, която напусна през август и започна работа в телевизия "Фокс нюз". Закария за първи път говори пред журналистите в Белия дом. Снимка: Ройтерс Кейти Закария получи похвали от Тръмп. Снимка: Ройтерс Кейти Закария получи похвали от Тръмп. Снимка: Ройтерс

Пред журналистите Закария каза, че целта ѝ е да "подсили" действията на Тръмп и че президентът е "най-добрият свой говорител". Тя бързо доказа това днес, като се появи само за 14 минути и отговори на въпроси от едва три медии, преди да каже на журналистите, че могат да зададат въпросите си на президента на Южната морава на Белия дом, докато той се подготвяше да замине на предизборна обиколка.

"Всъщност ще приключа тук, защото президентът Тръмп се отправя към (президентския хеликоптер) "Марин 1" за нашето историческо пътуване до Аляска и там ще можем да му зададем всички въпроси", каза тя.

Когато Тръмп напусна Белия дом, за да отпътува, той похвали пред журналистите представянето на Закария.

"Смятам, че се справи отлично ... Справи се много добре", каза той.

Преди да отговори на въпросите, Закария прочете встъпително изявление, което започна с акцент върху последните предизборни митинги на Тръмп преди междинните избори и неговата политика в областта на енергетиката, митата, имиграцията и други области, откакто се върна на поста, съобщи БТА.

При назначаването на Закария, която има диплома по право от частния калифорнийски университет "Пепърдайн" (Pepperdine University), Тръмп я описа като "лоялна и блестяща поддръжница още от самото начало". По-рано тази година тя за кратко бе назначена като помощник прессекретар в Министерството на вътрешната сигурност на САЩ, а също така е била и коментатор за телевизия "Фокс нюз" и "Нюзмакс".

Тя каза на журналистите, че разглежда ролята си като говорител на Белия дом като нищо по различно от начина, по който е подкрепяла Тръмп, докато е била извън администрацията.

"Ще правя това, което вече правех отвън, а именно да се надявам да усилвам, умножавам и разширявам невероятната програма на президента Тръмп за американския народ", каза тя.

Закария също така благодари на Тръмп и заяви: "Отдавна исках да работя за него".

Първият въпрос, на който тя отговори, бе от "Брейтбарт Нюз" (Breitbart News) - дясноцентристкото медийно издание, което придоби по-голямо влияние по времето на Тръмп - и тя се ангажира да запази ротационната система за "новите медии", въведена от предшественичката ѝ с цел привличане на допълнителни медии към брифингите и преспула на Белия дом.

Закария съобщи и една важна новина, а именно, че Тръмп е поискал оставката на Кимбърли Гилфойл, посланичката на САЩ в Гърция, след поредица от публикации, в които се твърди, че тя се е ангажирала с неподходящо и вероятно незаконно поведение преди и по време на мандата си в Атина.

"Тя беше чудесен актив за екипа, пожелаваме ѝ всичко най-добро", заяви Закария.