Тръмп: Хутите се държат много лошо, ще помоля Ердоган за помощ

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Хутите се държат много лошо, оплака се американският президент Доналд Тръмп.

Бунтовниците, които контролират обширни територии в Йемен, водят гражданска война срещу подкрепяното от Саудитска Арабия правителство от 2014 г. насам, но конфликтът се изостри, след като САЩ започнаха войната срещу Иран. "Те се държат много лошо", каза Тръмп.

Наскоро хутите засилиха атаките си срещу търговски плавателни съдове в Червено море и стратегическия проток Баб ел Мандеб. През последните дни те атакуваха международното летище в саудитската столица Рияд. При нападенията загинаха 13 души, над 300 бяха ранени, а въздушното пространство над Рияд бе затворено.

Тръмп каза пред журналисти, че може да помоли турския президент Реджеп Тайип Ердоган да се намеси в подкрепа на интересите на Саудитска Арабия.

"Мисля, че президентът Ердоган би направил това, за което го помоля", каза Тръмп, цитиран от БТА.