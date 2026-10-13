Велислава Петрова заминава за Берлин за среща с германския външен министър

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Министърът на външните работи на България Велислава Петрова ще направи работно посещение утре в Берлин, където ще се срещне с германския си колега Йохан Вадефул.

Двамата министри ще обсъдят въпроси от двустранните отношения и актуални теми от международния и европейски дневен ред, в това число сигурността в Черно море, свързаността и разширяването на ЕС.

След това Петрова и Вадефул ще дадат съвместна пресконференция за представителите на медиите, посочиха още от пресслужбата на МВнР, съобщава БТА.

Велислава Петрова посети Германия за пръв път в качеството си на министър на външните работи на България на 18 май тази година в състава на делегацията на премиера Румен Радев, от която беше също част министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.