ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Новата говорителка на Тръмп дебютира в Белия дом (...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23729538 www.24chasa.bg

Велислава Петрова заминава за Берлин за среща с германския външен министър

980
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Велислава Петрова СНИМКА: Пресцентър на министерството на външните работи

Министърът на външните работи на България Велислава Петрова ще направи работно посещение утре в Берлин, където ще се срещне с германския си колега Йохан Вадефул.

Двамата министри ще обсъдят въпроси от двустранните отношения и актуални теми от международния и европейски дневен ред, в това число сигурността в Черно море, свързаността и разширяването на ЕС.

След това Петрова и Вадефул ще дадат съвместна пресконференция за представителите на медиите, посочиха още от пресслужбата на МВнР, съобщава БТА.

Велислава Петрова посети Германия за пръв път в качеството си на министър на външните работи на България на 18 май тази година в състава на делегацията на премиера Румен Радев, от която беше също част министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.

Велислава Петрова СНИМКА: Пресцентър на министерството на външните работи

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Зелената реформа в "Марица-изток" не само заради 1 млрд. евро, а за да се запазят хората (Подкаст)