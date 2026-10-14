Служител на "Оупън Ей Ай" арестуван заради подслушвателно устройство в конферентна зала

Гражданин на Саудитска Арабия, служител на компанията „Оупън Ей Ай" (OpenAI), която е разработчикът на ЧатДжиПиТи (ChatGPT), бе арестуван по подозрение, че е поставил подслушвателно устройство в конферентна зала, където често се обсъждат фирмени тайни, съобщиха снощи компанията и Министерството на правосъдието на САЩ, цитирани от ДПА. ФБР каза, че разследва случая, пише БТА.

Устройството за запис е било открито преди две седмици и по всичко личи, че е било поставено в конферентната зала в Сан Франциско около два дни по-рано, заявиха разследващите. То е било включено в Ю Ес Би порт на гърба на телевизор и прикрито с тоалетна хартия.

Камерите за видеонаблюдение са заснели 35-годишния служител в близост до конферентната зала в края на септември, въпреки че той не е имал разрешение да влиза в нея, каза министерството на правосъдието. Разследващите също така публикуваха снимка, на която се вижда как по-късно той се опитва да погледне зад телевизора.

Разследващите установили, че запитвания за записващи устройства са били отправени чрез профил в чатбот, свързан със съпругата на служителя. Историята на чата съдържала и подробности, съвпадащи с характеристиките на устройството, намерено в конферентната зала, посочи министерството.

Ако бъде признат за виновен, служителя го грозят до пет години затвор и глоба до 250 000 долара.

Директорът на националното разузнаване Джей Клейтън заяви, че случаят подчертава важността на победата в надпреварата за разработване на изкуствен интелект за националната сигурност на САЩ. Президентът Доналд Тръмп е възложил на Клейтън централна роля в надзора върху изкуствения интелект.

Случаят идва на фона на твърденията на изследовател в сферата на изкуствения интелект, който предположи, че китайски шпиони са проникнали в големи лаборатории за изкуствен интелект на „Оупън Ей Ай" и „Антропик" (Anthropic), отбелязва Ройтерс. Той не предостави доказателства в подкрепа на твърдението си.