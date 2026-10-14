Зеленски обвини властите в Киев, че не са подготвили добре столицата за зимата

Украинският президент Володимир Зеленски снощи обвини властите в Киев, че не са подготвили добре украинската столица за поредната зима в условия на война, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Всеки жител на Киев може да види, че градът наистина не е подготвен", заяви Зеленски във видеообръщение. Той каза, че дроновете прекъсват електро- и водоснабдяването, а столицата се сблъсква с допълнителни проблеми, свързани с убежищата, готовността на училищата, изграждането на защитни съоръжения за ключови обекти и функционирането на обществения транспорт.

Градските власти са обвинявани, особено в социалните мрежи, че не са подготвили столицата достатъчно добре, след като руските атаки с дронове и ракети предизвикаха прекъсвания на електроснабдяването през последните дни.

Зеленски заяви, че Киев изостава от други региони в прилагането на плановете за устойчивост преди настъпването на студения сезон, без да споменава кмета Виталий Кличко по име.

Необходими са решения, каза той и добави, че е разговарял и с представители на други региони, включително с кмета на втория по големина град в Украйна – Харков.

Кличко отхвърли критиките, като заяви, че Киев е бил основната цел на особено интензивни руски атаки в продължение на седмици. „Кметът на града не отговаря за противовъздушната отбрана", каза той пред журналисти.

Кличко заяви, че критиките представляват атака срещу местното самоуправление, целяща той да бъде заменен с по-лоялен кмет. „Хората ме избраха и аз правя всичко възможно в най-трудните условия, за да оправдая доверието на жителите на Киев, така че градът да продължи да функционира в ситуация на опустошителни вражески атаки", каза той.