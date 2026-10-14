ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Андрей Райчев: Руската пропаганда е слаба и не дей...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23730104 www.24chasa.bg

Проливни дъждове в Триполи отнеха живота на двама

1416
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Триполи Снимка: Pixabay

Проливни дъждове снощи наводниха либийската столица Триполи и отнеха живота на двама души, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на властите и местен телевизионен канал, пише БТА.

Банката „Джумхурия" съобщи, че един от служителите ѝ е загинал вследствие на токов удар. Червеният полумесец в Триполи каза, че тялото на мъжа е било открито по време на наводнението.

Спасителни екипи откриха тялото на друг мъж в автомобила му, който бил залят от прииждащата вода, съобщи местна телевизия.

Кметът на централната част на Триполи Фадел Абу Аркуб заяви пред телевизионния канал, че дъждът е продължил 2 часа и половина и че ситуацията е била катастрофална.

Държавната електроенергийна компания съобщи, че е прекъснала електроснабдяването като предпазна мярка в определени райони, където покачващата се вода е достигнала до домовете.

Очевидци разказаха, че придошлата вода е заляла пътища и е отнесла множество превозни средства.

Триполи Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Зелената реформа в "Марица-изток" не само заради 1 млрд. евро, а за да се запазят хората (Подкаст)