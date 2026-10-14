Проливни дъждове в Триполи отнеха живота на двама

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Проливни дъждове снощи наводниха либийската столица Триполи и отнеха живота на двама души, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на властите и местен телевизионен канал, пише БТА.

Банката „Джумхурия" съобщи, че един от служителите ѝ е загинал вследствие на токов удар. Червеният полумесец в Триполи каза, че тялото на мъжа е било открито по време на наводнението.

Спасителни екипи откриха тялото на друг мъж в автомобила му, който бил залят от прииждащата вода, съобщи местна телевизия.

Кметът на централната част на Триполи Фадел Абу Аркуб заяви пред телевизионния канал, че дъждът е продължил 2 часа и половина и че ситуацията е била катастрофална.

Държавната електроенергийна компания съобщи, че е прекъснала електроснабдяването като предпазна мярка в определени райони, където покачващата се вода е достигнала до домовете.

Очевидци разказаха, че придошлата вода е заляла пътища и е отнесла множество превозни средства.