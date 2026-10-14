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Нетаняху предупреди палестинците да не атакуват в навечерието на израелските избори

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Бенямин Нетаняху

Израелският премиер Бенямин Нетаняху предупреди палестинците да не предприемат атаки срещу страната му по време на посещение на окупирания Западен бряг само две седмици преди парламентарните избори в Израел, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Подготвени сме за всеки сценарий", заяви той във видеоклип, заснет на открито на Западния бряг и публикуван от канцеларията му снощи.

Израелските медии изтълкуваха изказването като предупреждение, че силите за сигурност на Палестинската автономна власт, която управлява Западния бряг, биха могли да предприемат действия срещу израелски войници. Вестник „Таймс ъв Израел" подчерта, че подобни атаки са редки, като отбеляза, че „силите за сигурност на Палестинската автономия отдавна координират с Израел мерките за сигурност на Западния бряг".

Конфликтът с палестинците е ключова тема в предизборната кампания в Израел преди изборите на 27 октомври, отбелязва ДПА. Десните политици се опитват да спечелят избирателите, обещавайки твърд отговор на палестинското насилие, като в същото време до голяма степен пренебрегват засилващите се атаки на радикални израелски заселници срещу палестинци на Западния бряг. Проучванията сочат, че за лагера на Нетаняху може да се окаже трудно да си осигури мнозинство.

Нетаняху също така заяви, че израелските войски ще останат в бежанския район Тулкарем в северната част на Западния бряг и нарече жителите на района „терористи". Върховният съд на Израел в понеделник разпореди на министерството на отбраната и на армията да представят график за завръщането на палестинците, изселени от този район, както и от други места.

Бенямин Нетаняху

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