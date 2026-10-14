Разкриха подробности от мирен план за Украйна на фона на конфликта Зеленски - Тръмп

Последните изблици на гняв на Доналд Тръмп към Володимир Зеленски засенчват по-важно развитие: САЩ и Европа се насочват към разработване на съвместно мирно предложение, което осигурява финансови ползи и гаранции за сигурност както за Украйна, така и за Русия, пише журналистът на Washington Post Дейвид Игнашъс.

Това би трябвало да положи основите за териториално споразумение, при което нито една от страните не постига първоначалните си цели, твърди Игнашъс, позовавайки се на американски служител, запознат с преговорите.

Според журналиста САЩ са започнали да формулират пакет от предложения, които биха отговорили на следвоенните нужди на Киев и Москва, биха сложили край на кръвопролитията и биха подобрили ситуацията и за двете страни, като им предложат своеобразен бонус в замяна на териториален компромис.

„Трябва да погледнем по-широко на проблема и да предложим по-амбициозно решение. Това ще помогне на двете страни да си представят какво ги очаква след войната и да направят отстъпки", обяснил американският служител.

Дипломатическият процес се засили в петък по време на среща във Флорида, на която присъстваха американските преговарящи Джаред Кушнер и Стив Уиткоф, украински официални лица и представители на Обединеното кралство, Франция и Германия.

Пакетът от предложения ще се състои от четири основни компонента, каза американският служител. Той каза, че посланието към Путин ще бъде: не е достатъчно просто да се сложи край на войната с Украйна – трябва да се сключи икономическо и сигурствено споразумение с Европа, което ще възстанови стабилността в региона.

Първият компонент на инициативата ще бъде възстановяването на Украйна, се посочва в материала.

Световната банка и инвестиционната фирма BlackRock искат да създадат механизъм, който ще позволи възстановяването на опустошените райони на Украйна, ще осигури плащания на семействата на загиналите и ранените войници и ще съживи пострадалата икономика на страната. Американските преговарящи са поискали подробни оценки на разходите от своите украински колеги.

Вторият компонент ще бъдат гаранциите за сигурност. Съединените щати и европейските страни ще бъдат задължени да предоставят военна помощ на Украйна в случай на ново руско нападение. Американският служител определя този ангажимент като еквивалентен на член 5 от договора на НАТО. Според него Русия ще договори и споразумения с Европа, които да отговорят на нейните опасения за сигурността.

Третият компонент ще бъде икономическата интеграция на Русия, Украйна и Европа чрез енергийно споразумение. Един възможен вариант е тръбопровод за руски петрол и газ до Европа, като печалбите се споделят между Украйна и Русия. В допълнение към предоставянето на „дългосрочен достъп до европейския енергиен пазар" на Русия, мирното споразумение ще определи кои санкции ще бъдат отменени и кога.

Последният компонент на споразумението ще бъде най-неприятният за страните. Те ще се споразумеят за прекратяване на огъня по фронтовата линия. Една от пречките е, че той остава неясен.

Въпреки че европейските лидери бяха възмутени от сделката на Тръмп с Владимир Путин за дизеловото гориво, те изглеждат ангажирани с продължаването на дипломатическия процес, воден от Кушнер и Виткоф. „Важното сега е да се намали напрежението и да се върнем на работа", обяснява европейският дипломат.

Споразумението, разрешаващо износа на руско дизелово гориво, е част от опит за връщане на Русия в преговорите, казаха Виткоф и Кушнер пред украински и американски официални лица, съобщи Ройтерс, позовавайки се на три източника.

Източник, близък до Кремъл, обаче заяви пред Ройтерс, че Путин ще се върне на масата за преговори едва след като „получи останалите 11% от Донбас".

По-рано The New York Times съобщи, че Съединените щати са предложили на Москва три икономически стимула за ограничено прекратяване на огъня: освобождаване на активи за милиарди долари, продажба на някои активи на Лукойл на инвеститори от Близкия изток, включително такива, свързани с американски преговарящи, и разрешение Беларус да изнася калиеви торове.