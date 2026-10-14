Зеленски ще се срещне с британския премиер в Лондон днес

Президентът на Украйна Володимир Зеленски ще се срещне с министър-председателя на Великобритания Анди Бърнам в Лондон днес, предаде Ройтерс. Обединеното кралство се стреми да потвърди своята подкрепа за Киев, включително и по отношение на обещания нов пакет от ракети земя-въздух, допълва агенцията, цитирана от БТА.

Срещата идва в труден момент за украинския държавен глава, посочва Ройтерс. Американският президент Доналд Тръмп изказа през изминалия уикенд мнението, че е време Украйна да има нов президент. Изявлението на държавния глава на САЩ последва договореното му в телефонен разговор споразумение с президента на Русия Путин за доставка на руско дизелово гориво за американския и за световния пазар с цел понижаване на цените в глобален мащаб.

"Посланието ми към украинския народ не би могло да бъде по-ясно - ние сме с вас, толкова дълго, колкото е необходимо, и ще действаме още повече и по-бързо в осигуряването на подкрепата си за вашата храбра битка за мир в Европа", заявява Бърнам в декларация преди днешната среща със Зеленски.

Британският премиер посочи, че помощта за Украйна е жизненоважна за безопасността на хората в Обединеното кралство, и обеща нова военна помощ за Киев. Той обяви планирана доставка на стойност 45 милиона британски лири (около 60 милиона долара) на ракети земя-въздух, предназначени за обстрел на реактивните руски дронове. Предвидена е експресна доставка на първия транш от ракети - за 10 милиона британски лири, за да се покрият спешните нужди на Украйна.

Бърнам призова за нови санкции срещу Русия, за военна и финансова помощ за Украйна. Министрите на външните работи и на финансите на Великобритания - Ед Милибанд и Джон Хийли, лобират сред съюзниците да последват Лондон в забраната на морски дейности, които обслужват превоза на руски втечнен природен газ, отбелязва Ройтерс.