Глоби до 40 000 евро в Гърция за недекларирани действителни собственици на фирми

Глоби от 5000 до 40 000 евро са предвидени за фирмите в Гърция, които не декларират действителните си собственици, подават неверни или непълни данни или не поддържат задължителния вътрешен регистър.

Изискването е част от законодателството срещу пране на пари и финансирането на тероризма. То цели да установи физическите лица, които реално притежават или контролират бизнеса, включително чрез други дружества. Управителят и действителният собственик невинаги са едно и също лице.

За търговските дружества размерът на санкцията зависи от нетния оборот за предходната година. Глобата е 5000 евро при оборот до 100 000 евро, 10 000 евро при оборот до 700 000 евро и 20 000 евро при оборот до 8 млн. евро. За компаниите над този праг санкцията достига 40 000 евро.

Отделни глоби са предвидени при закъсняло подаване на данните, 100 евро при забавяне до един месец и 500 евро при забавяне над един, но до три месеца. След този срок се прилагат по-високите санкции за неподадена декларация.

Промените в собствеността и контрола трябва да бъдат отразени в регистъра до 60 дни. Нарушенията могат да доведат и до ограничаване на издаването на удостоверение за данъчна изрядност до отстраняването им.

Регистрацията се извършва електронно чрез TAXISnet от законния представител на дружеството или упълномощено лице.