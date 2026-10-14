Отваря днес платформата за заселване в райони на Гърция с демографски проблеми

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От днес, 14 октомври, се отваря платформата за кандидатстване по разширената програма за заселване в райони на Гърция с демографски проблеми. Сред новите области е и Серес.

Програмата на Министерството на социалното сближаване и семейството предвижда 10 000 евро на домакинство, което премести постоянно основното си местоживеене в допустим район.

Освен Серес разширяването обхваща Драма, Флорина, Килкис, Пела, Кастория, Козани, Гревена, Янина и Теспротия. Досега програмата се прилага в общините Суфли, Дидимотихо и Орестиада в област Еврос.

Помощта се изплаща на две равни вноски от по 5000 евро. Първата се предоставя след окончателно одобрение на заявлението, а втората след една година доказано постоянно пребиваване. Предвижда се и възможност първата вноска да бъде получена авансово за покриване на разходите по преместването.

Могат да кандидатстват едночленни и многочленни домакинства. Жилището в новото населено място може да бъде собствено, наето или предоставено от роднина до втора степен.

Предвидено участие и на гръцки граждани, които преди преместването са живели в друга държава от ЕС. Включени са и млади хора, завършили след 1 януари 2025 г. висши учебни заведения в посочените области и избрали да останат там.

Заявленията се подават електронно чрез gov.gr. Програмата е предвидена за максимум 1000 домакинства и ще действа до изчерпване на местата, но не по-късно от 31 декември 2028 г.