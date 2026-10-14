Интернет разработчикът Claude публикува изследване за възможността за „AI червеи" – автономни програми, способни да намират уязвими устройства, да създават копия на себе си върху тях и да продължат да се разпространяват без човешка намеса.

Потенциалните цели включват смарт телевизори, хладилници, фурни, роботизирани прахосмукачки и дори косачки за трева. Освен това такива невронни мрежи не биха изисквали мощни центрове за данни, за да работят: те могат да използват изчислителните ресурси на заразените домакински уреди.

В един експеримент изследователите успяха едновременно да стартират невронната мрежа Gemma 4 на 15 евтини Android приемника, струващи около 55 долара всеки. Устройствата бяха свързани в мрежа, разпределяйки изчисленията, необходими за работата на изкуствения интелект, между тях.

В друг тест малък модел Qwen3.5-9B успя самостоятелно да конфигурира невронната мрежа да работи на осем от деветте типа хардуер, на които беше тестван.

Експериментите показват, че малките модели на изкуствен интелект вече са способни да изпълняват отделни етапи на независима репликация, но все още допускат грешки при опит за завършване на целия процес.

По-мощният модел GLM-5.2 успя да разпространи друга невронна мрежа към всичките осем устройства в четири от пет опита. Експериментът обаче беше проведен в специално опростена среда, където изследователите премахнаха някои от защитните механизми. Anthropic прогнозира, че малките модели биха могли да постигнат сравнимо ниво на производителност до края на 2026 г.

Учените също така тестваха дали подобни системи могат да се учат от грешките на предишни копия. Когато новите екземпляри на ИИ бяха захранвани със записи на действията на своите предшественици, успехът на задачите се увеличи от 45% на 61–84%.

По този начин всяко ново „поколение" би могло потенциално да зарази устройствата по-ефективно. Изследователите предупреждават, че спирането на разпространението на такъв ИИ ще бъде значително по-трудно от деактивирането на обикновена невронна мрежа: той няма да има единен контролен център.

За разлика от традиционните компютърни вируси такива системи ще могат самостоятелно да се адаптират към непознат хардуер. Разпространението обаче може да бъде доста бавно – може да отнеме дни, за да се създаде ново копие. За сравнение авторите цитират съществуващия вече ботнет Kimwolf, който зарази над два милиона устройства, предимно Android конзоли.

Anthropic подчертава, че напълно автономен, самовъзпроизвеждащ се изкуствен интелект все още не съществува. Компанията обаче смята, че появата на подобни системи може да е въпрос на близко бъдеще, а борбата с тях ще изисква съвместните усилия на производителите на технологии и интернет доставчиците.