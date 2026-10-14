Бурята блокира фериботи в Гърция, порои отнесоха автомобили на Скиатос (Видео)

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Бурята в Гърция спря отплаванията от Пирея и Лаврио, наводни улици в Атика и отнесе два автомобила на остров Скиатос. Силните валежи и бурните ветрове продължават и днес, 14 октомври.

Североизточните ветрове в Егейско море достигат 8–9 бала по скалата на Бофорт, а временно на места до 10 бала. За Евбея остава в сила червено предупреждение за силни валежи и гръмотевични бури до късния следобед.

На Скиатос поройните води са отнесли два автомобила и са наводнили улици и магазини. Прекъснато е електрозахранването в значителни части от острова. Властите са изпратили съобщение чрез 112 с призив за ограничаване на пътуванията.

В Атика проливният дъжд затрудни движението в Атина, Пирея, Перама и Мегара. До вечерта във вторник в Перама са отчетени 85 литра валеж на квадратен метър.

Силният вятър нарушава и морските връзки. В Сароническия залив се изпълняват само отделни курсове с конвенционални фериботи, а корабите на подводни криле не пътуват. Спрени са линиите Агия Марина–Неа Стира и Аркица–Едипсос.

По актуализирания метеорологичен бюлетин силни бури се очакват на Спорадите, в Магнисия и на Додеканезите до следобед. На Крит, основно в Ханя и Ретимно, явленията ще продължат до късно през нощта. В Атика и Халкидики интензивните валежи се прогнозират до сутрешните часове.

Училища в редица райони остават затворени, а службите за гражданска защита са в повишена готовност. Пътниците трябва да проверяват отплаванията при пристанищните власти или превозвачите, преди да тръгнат.