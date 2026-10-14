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Говорител на украинския флот: Руските дронове са заплаха за страните с излаз на Черно море

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Говорителят на украинския военноморски флот Дмитро Плетенчук. СНИМКА:Личен профил във Фейсбук

Русия може да използва въздушни и военноморски дронове за атаки в Черно море, като тези операции са съпроводени от хибридни дейности, включително информационни кампании, каза в телевизионно изявление говорителят на Украинския военноморски флот Дмитро Плетенчук, цитиран от Укринформ, пише БТА.

Той коментира хибридните заплахи за България, Румъния и други държави с излаз на Черно море, посочва украинската новинарска агенция. В нощта срещу вторник нови два кораба бяха атакувани близо до българските брегове, като единият потъна. Предният подобен случай бе миналата седмица в изключителната икономическа зона на България в Черно море - в нощта срещу 6 октомври.

Плетенчук заяви, че готовността на държави да отговорят на такива атаки трябва да бъде оценена в светлината на съответните им зони на отговорност.

"Сблъсквали сме се с военноморските дронове, които смятаме за реална заплаха в нашите води, и сме се справяли с тях по съответния начин, като сме ги унищожавали. Сто процента от военноморските дронове, използвани срещу Украйна тази година, са унищожени", посочи говорителят на украинския военноморски флот.

"Хибридният аспект е в информационните кампании, съпровождащи военните операции. Те се опитват да преиначат събитията така, както им е угодно", отбеляза той, допълвайки, че не е видял досега Русия да коментира публично тези атаки в Черно море. Плетенчук обаче обърна внимание на факта, че този път страна е извикала руския посланик.

Министър-председателят на България Румен Радев каза по време на срещата си вчера с посланика на руската федерация Елеонора Митрофанова, че "няма логика Украйна да унищожава собствените си кораби в Черно море, а резултатите от тези удари са в полза на Русия", съобщиха от правителствената информационна служба.

Говорителят на украинския военноморски флот Дмитро Плетенчук. СНИМКА:Личен профил във Фейсбук

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