Украинска въздушна атака взе жертва в град Балаково в руската Саратовска област

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Украинска въздушна атака уби един човек и нанесе щети на жилищни сгради в град Балаково, разположен на река Волга в руската Саратовска област, съобщи областният губернатор Роман Бусаргин в приложението Телеграм, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Той уточни, че всички инфраструктурни обекти в града функционират нормално.

В Балаково се намират център за данни на една от водещите банки в Русия „Сбербанк", атомна електроцентрала и водноелектрическа централа с язовирна стена на река Волга, както и други съоръжения.