Мария Захарова: Русия планира да въведе визов режим за черногорските граждани

Говорителят на руското Министерство на външните работи Мария Захарова съобщи, че Русия планира да въведе визов режим за черногорските граждани и то заради решението на Подгорица да премахне безвизовия режим за руските граждани, предаде ТАНЮГ, цитирана от БТА.

„Черногорските граждани също ще трябва да получават виза за пътуване в Русия. Това решение на Подгорица очевидно е в ущърб на черногорските интереси", заяви Захарова пред руския вестник „Известия", цитиран от ТАНЮГ.

На 23 юли черногорското правителство прие изменения в Указа за визовия режим, с които се посочва, че от 1 ноември гражданите на Русия и още няколко страни ще трябва да притежават виза, за да преминават или да пребивават на територията на Черна гора. По този начин страната изпълнява и последното изискване за затваряне на Глава 24 от преговорите с ЕС – „Правосъдие, свобода и сигурност".

Според Захарова „в името на европейските надежди, дългогодишните постижения в руско-черногорските отношения постоянно се унищожават, а на икономическите последици от такава стъпка не се обръща заслуженото внимание".

По думите ѝ новите мерки на Подгорица ще намалят туристическия поток от Русия и ще причинят щети на черногорските компании, което ще доведе до влошаване на инвестиционния климат в страната.

„Същевременно, разбира се, е безсмислено черногорските власти да очакват компенсация от Брюксел за неизбежните загуби", допълни Захарова.

Тя подчерта, че процесът на евроинтеграция, който е подтикнал Черна гора да въведе визи за руските граждани не може по никакъв начин да подкрепи възможността новите членки да имат неутрален статут.

„Надяваме се, че страните от Западните Балкани ще видят тези промени в ЕС, ще ги анализират и ще осъзнаят последиците от евроинтеграцията за собствените си национални интереси и доброто на гражданите си", отбеляза още говорителката на руското външно министерство.