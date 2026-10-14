Тръмп ще участва на срещата на върха на АСЕАН в Манила

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще посети Манила през ноември, за да участва в срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН), съобщи канцеларията на филипинския президент Фердинанд Маркос-младши, цитирана от Ройтерс и БТА.

Междувременно Държавният департамент на САЩ съобщи, че американският държавен секретар Марко Рубио ще посети Индия и Узбекистан по-късно този месец.

По време на визитата си в Индия Рубио ще обсъди перспективите за разширяване на енергийното сътрудничество. Той ще посети Самарканд в Узбекистан, както и Мумбай и Джамнагар в Индия, в периода от 17 до 22 октомври, се посочва в изявлението.