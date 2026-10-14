Двама от лидерите на индийската „Народна партия на хлебарките“ остават в ареста за 5 дни

Индийски съд постанови двама от лидерите на младежкото движение „Народна партия на хлебарките" (НПХ) да останат в ареста за пет дни, съобщиха от партията, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Ден по-рано те прескочиха заграждения, за да влязат в исторически обект, популярен като място за протести, и скандираха лозунги с искане за оставката на ръководителя на избирателната комисия Гянеш Кумар.

Задържането им крие риск от нови протести на техни млади поддръжници в момент, когато опозиционни групи и студентски организации организират почти ежедневни демонстрации с искане за оставката на председателя на Избирателната комисия (ИК) Гянеш Кумар заради промени в избирателните списъци, които според опонентите му облагодетелстват Индийската народна партия („Бхаратия Джаната"/ИНП) на премиера Нарендра Моди, посочва Ройтерс.

Избирателната комисия отрече да облагодетелства която и да е партия и заяви, че избирателите, чиито имена са били неправомерно заличени от списъците, могат да се регистрират отново. ИНП от своя страна обвини политическите си съперници, че се опитват да подкопаят демокрацията, като поставят под съмнение легитимни изборни процедури.

Лидерите на НПХ Ашутoш Ранка и Саурав Дас бяха сред около дузината души, които вчера прескочиха загражденията и влязоха в комплекса на „Джантар Мантар" - открита астрономическа обсерватория в централния бизнес район на столицата Делхи.

Тази седмица полицията заяви, че обектът, който преди е бил определен за провеждане на демонстрации, вече не е официално разрешено място за протести.

Дас и Ранка са оставени в ареста за пет дни, като сред основанията за съдебното постановление е нарушаване на условията, при които те са били освободени след предишното си задържане през уикенда, заяви пред журналисти адвокатът им Абхищ Хела.

Националният организационен ръководител на НПХ Аджинкя Шинде, който беше освободен срещу поето лично задължение, заяви, че затварянето на партийни лидери няма да „сплаши" партията. „Ще сложим край на това диктаторско правителство", каза той.