Албания затвори глава 20 от преговорите за членство в ЕС

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Албания затвори глава 20 „Предприятия и индустриални политики" от преговорите за членство в ЕС, предаде Албанското радио и телевизия, цитирано от БТА.

На междуправителствената пресконференция Албания – ЕС снощи в Люксембург албанският премиер Еди Рама заяви, че затварянето на тази глава представлява още една важна стъпка по пътя на Албания към Европейския съюз. Той подчерта, че напредъкът на страната не се измерва само с броя на затворените глави, а преди всичко с осъществените реформи, укрепването на институциите и постигнатите конкретни резултати в процеса на европейска интеграция.

„Като продължение на много положителната оценка от Междинния доклад за оценка на критериите (IBAR) през май 2026 г. за междинните точки, глава 20 е четвъртата преговорна глава, която се затваря временно (от Албания) в рамките на месеци", заяви Рама.

През юли Албания затвори първите три глави от преговорите за присъединяване към ЕС: 25 – „Наука и научни изследвания", 26 – „Образование и култура" и 30 – „Външни отношения". Страната е отворила всички 33 преговорни глави.

Албанският министър-председател подчерта, че Тирана се стреми да се движи с още по-бързи темпове към членство и цели затварянето на колкото се може повече преговорни глави.

Той благодари на ирландското председателство на Съвета на ЕС, на еврокомисаря по разширяването Марта Кос и на страните членки на ЕС за подкрепата за процеса на интеграция на Албания.

„Все още има дълъг път пред нас (до пълноправно членство в Съюза), но сме готови да се справим", заяви Рама.