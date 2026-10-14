Евакуираха български моряци и сеизмици от кораб, пламнал в Мексиканския залив (Видео)

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На борда на плавателния съд е имало 46 души

Български моряци и сеизмици са били евакуирани при пожар в кораб на около 100 морски мили южно от Гранд Айл, Луизиана. Операцията е била координирана от Бреговата охрана на САЩ.

На борда на плаващия под флага на Кипър кораб REM ANDES (IMO: 9606699) е избухнал пожар. Според данни на Maritime.bg, огънят е бил в машинното отделение на построения през 2012 г. плавателен съд с дедуейт 5232 т.

Екипаж на C-27 Spartan на Бреговата охрана (БО) от авиобазата Клиъруотър е засякъл сигнал за бедствие от кораб REM ANDES и се е насочил към района. Към района е изпратен и хеликоптер.

Офшорни снабдителни кораби, които са се отзовали, са прехвърлили безопасно всички членове на екипажа на плавателния съд, качили се на спасителните салове, до Порт Фушон.

Пожарът на борда е бил овладян, като се координира салвидж операция за REM ANDES. На борда на кораба са били 46 души, сред които български моряци и сеизмици. Инцидентът е станал в понеделник.

От пресслужбата на БО потвърдиха, че няма пострадали сред евакуираните морски лица. Информацията за инцидента бе потвърдена и от българското представителство на компанията-собственик на кораба.