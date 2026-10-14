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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23730921 www.24chasa.bg

Токио извика руския посланик заради арестуван японски журналист в Москва

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СНИМКА: pixabay

Токио извика руския посланик в Япония след ареста на японски журналист в Москва на фона на засилващо се напрежение между двете страни, предаде Франс прес, позовавайки се на японски медии.

Според японския канал "Асахи" Министерството на външните работи на Япония е извикало посланика на Русия в страната Николай Ноздрев, за да поиска бързото освобождаване на журналиста, арестуван по подозрения в шпионаж, пише БТА.

Японската новинарска агенция Киодо посочи от своя страна, че министерството е настояло пред Москва да му гарантира справедливо отношение и да споделя информация.

Задържането на японски кореспондент за шпионаж не е първият подобен случай, наскоро също имаше такъв, заяви говорителката на руското Министерство на външните работи Мария Захарова, цитирана от ТАСС.

"Проявихме невероятно търпение и това е първият път, когато показваме всичко това в публичната сфера. Всъщност това беше първият път през настоящия период, в който всичко това беше представено на широка аудитория", отбеляза тя.

„Това не е първият случай: подобни инциденти имаше съвсем наскоро. Те редовно се обсъждат с японската страна - недопустимостта на подобни действия, несъвместимостта на двата жанра (журналистика и шпионаж- бел. ред.), невъзможността, нелегитимността, незаконността, пагубността на използването на журналистиката като прикритие за подобни дейности", добави тя.

СНИМКА: pixabay

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