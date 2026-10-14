ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откриха нов вид динозавър въз основа на фосил, „пр...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23730947 www.24chasa.bg

Белгийският посланик в Москва е бил привикан в руското външно министерство

4160
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Кремъл. Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Посланикът на Белгия в Москва е бил привикан в руското външно министерство, съобщиха белгийски медии, като се позоваха на руската информационна агенция ТАСС, пише БТА. Уточнява се, че белгийското правителство засега не коментира случая.

Повод за разговора е било желанието на руската страна да порицае изказвания на белгийски представители по отношение на хибридни заплахи и саботажни действия срещу Белгия и Европа, приписвани на Русия. Отбелязва се, че това се случва непосредствено преди предстоящото утре и вдругиден заседание на Европейския съвет, на което отново ще се обсъжда подкрепата за Украйна и възможността запорираното в ЕС руско имущество да бъде използвано за тази цел.

По време на разговора в руското външно министерство белгийският посланик е бил запознат с руската позиция, че изказвания на белгийски представители са "открито агресивни" и умишлено представят Русия като враг, а това може да доведе до "сблъсък, който излиза извън контрол". Посланикът е бил посъветван Белгия да размисли за последиците от подобни изказвания и да възприеме по-умерен тон.

В края на миналата година Белгия бе предупредена открито от Русия да не допуска ЕС да използва запорираното руско имущество, съхранявано в белгийския депозитар "Юроклиър". Междувременно ЕС успя да осигури 90 млрд. евро за Украйна с изтеглянето на заем от международните пазари. По-рано тази седмица върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас потвърди, че въпросът със средствата от "Юроклиър" отново е на дневен ред заради растящите финансови нужди на украинската страна и отговорността, която Русия носи за причинената разруха.

Кремъл.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание