Русия атакува обекти на украинските държавни железници

Руските сили нанесоха удари по обекти на украинската държавна железопътна компания при мащабна атака през нощта, съобщи главният изпълнителен директор на компанията, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
В изявление във Фейсбук Олександър Перцовски от държавната компания „Укрзализница" посочи, че поредица от удари е засегнала Харковска, Киевска, Виницка, Хмелницка и Тернополска област.
Освен това през нощта е бил поразен петролен обект в западния украински град Луцк, съобщи местен представител на властите. Андрий Разумовски заяви, че атаката с дронове е предизвикала пожар, но не предостави допълнителни подробности.
Междувременно руското Министерство на отбраната съобщи, че през изминалата нощ са били свалени 902 украински дрона над руски региони, съобщи ТАСС.