Русия атакува обекти на украинските държавни железници

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Руските сили нанесоха удари по обекти на украинската държавна железопътна компания при мащабна атака през нощта, съобщи главният изпълнителен директор на компанията, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

В изявление във Фейсбук Олександър Перцовски от държавната компания „Укрзализница" посочи, че поредица от удари е засегнала Харковска, Киевска, Виницка, Хмелницка и Тернополска област.

Освен това през нощта е бил поразен петролен обект в западния украински град Луцк, съобщи местен представител на властите. Андрий Разумовски заяви, че атаката с дронове е предизвикала пожар, но не предостави допълнителни подробности.

Междувременно руското Министерство на отбраната съобщи, че през изминалата нощ са били свалени 902 украински дрона над руски региони, съобщи ТАСС.