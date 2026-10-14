Полиция влезе в близката до опозицията турска телевизия „Халк ТВ“

Полиция влезе в сградата на близката до турската опозиция „Халк ТВ" (Halk TV) в Истанбул, съобщиха от самата телевизия, предава БТА. Медията ще бъде управлявана от синдик. Операцията е проведена в сутрешните часове, когато е спрян и ефирът.

Стотиците униформени служители в сградата не са позволили на служителите и журналистите да влязат в нея. Въпреки настояването на главния редактор Суат Токаш ефирът да не бъде прекъсван в името на това обществеността да получава информация, това е било отказано. Главният редактор също така е отказал предложението на временния управител да работят заедно.

Онлайн изданието „Биргюн" цитира съобщение на Истанбулската главна прокуратура за случая, според което председателят на Управителния съвет на „Халк ТВ" Джафер Махироглу е разследван по обвинения за вземане на подкуп и манипулиране на търгове. Според държавното обвинение става дума за търг, свързан с голямата община в Измир, при който е даден подкуп в размер на 14,4 млн. турски лири (около 261 хил. евро).

Във връзка със случая са издадени за заповеди за арест на 17 души, 11 са задържани, четирима са в чужбина, един от тях се издирва, а един се намира в затвора. Имуществото на Джафер Махироглу е предмет на анализи и оценка. Предстои да бъдат назначени синдици и във фирми, които са имали отношения с председателя на Управителния съвет на телевизията.

Коментар са случващото се дойде и от Джафер Махироглу. В него той разкритикува Кемал Кълъчдароглу, който беше възстановен от съда като председател на опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП) чрез решение за нищожност на 38-ия конгрес на партията и отстраняване на председателя ѝ към онзи момент Йозгюр Йозел.

„Лидерът на нищожността Кемал Кълъчдароглу може да бъде доволен", написа председателят на Управителния съвет на телевизията в своя профил в мрежата „Екс".

Председателят на опозиционната „Нова партия" (Yeni Parti) Йозгюр Йозел, който я основа заедно с 90 депутати, които напуснаха НРП след случилото се, разкритикува действията на органите на реда с публикация в официалния си профил във „Фейсбук".

„Да нахлуеш в телевизионен канал по зазоряване и да назначиш синдик е нещо, което само диктатори биха направили. За съжаление, точно това направиха със страната ни", написа Йозел.

Той изрази солидарност с работещите е медията и подкрепа за свободата на словото.

През изминалата година „Халк ТВ" беше обект на санкции от медийния регулатор в Турция, който спря излъчването на опозиционната телевизия десет дни със свое решение.

През юни 2025 г. също беше издадена заповед за арест на Джафер Махироглу и по обвинения в „организиране и ръководене на престъпна група" и „манипулиране на обществени поръчки".