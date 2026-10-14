Зеленски: Русия демонстрира неуважение към Тръмп с ударите тази нощ

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Масираната руска въздушна атака срещу енергийна инфраструктура в Украйна тази нощ показа, че Москва пренебрегва обявеното от американския президент Доналд Тръмп енергийно примирие между Москва и Украйна, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

"Руски удар с балистична ракета бе насочен конкретно срещу енергийна инфраструктура - точно инфраструктурата, покрита от примирието, обявено от американския президент", написа Зеленски в социалната мрежа Екс.

"Ударът бе напълно умишлен и демонстративен по своя мащаб - Русия никога преди не е показвала толкова явно незачитане на САЩ. Русия не приема сериозно изявленията на американския президент", добави той.

Русия тази нощ атакува украинската столица с балистични ракети, при който бяха убити двама души в жилищен блок и бе поразена топлоелектрическа централа. Това е втората атака в рамките на денонощие, за която Украйна не получи предупреждение от западните си съюзници.