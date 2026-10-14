Румъния вдигна два изтребителя и хеликоптер до границата с Украйна

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Румъния вдигна два изтребителя F-16 и хеликоптер заради засечени три въздушни цели до границата с Украйна, съобщават от Министерството на националната отбрана на страната на официалната си страница в социалната мрежа Фейсбук, предава БТА.

„Сутринта в сряда, 14 октомври, радарната система за наблюдение засече въздушни цели, действащи близо до град Вилково, на украинска територия, в близост до румънската граница", уточняват от ведомството.

Местните жители на Тулча са получили предупредително съобщение за опасност от падащи от небето обекти чрез системата Ро-Алърт в 06:39 ч. местно (и българско) време. Тревогата е била отменена в 07:58 ч.

Според данните от радарните системи за наблюдение, трите въздушни цели не са навлезли във въздушното пространство на Румъния.

Аджерпрес отбелязва, че броят на въздушните тревоги, обявени в окръг Тулча от началото на тази година, превишава броя на въздушните тревоги за период от две години – от 2023 г. до 2025 г.