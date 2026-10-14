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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23731122 www.24chasa.bg

Украйна атакува с дронове центрове с данни на руски банки

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Украйна СНИМКА: Пиксабей

Център за данни на руската "Сбербанк" е бил атакуван от дрон в Саратовска област.

Първият заместник-председател на управителния съвет на "Сбербанк" Александър Ведяхин потвърди, че центърът за данни е бил атакуван от дронове в Балаково (Саратовска област) в нощта на 14 октомври. Според него всички услуги работят нормално.

„Потвърждаваме атаката срещу центъра за данни. Всички системи и услуги на Сбербанк работят нормално", каза Ведяхин пред ТАСС.

Атаките срещу "Сбербанк" идват след удари срещу центровете за данни на Yandex. На 8 октомври украинските въоръжени сили атакуваха обекта на компанията в Сасово (Рязанска област). На следващия ден се случи друга атака в Калуга. На 11 октомври център за данни във Владимир беше повреден. След това възникна сериозен прекъсване в руския интернет, което наруши работата на услугите на Yandex и сървърите на трети страни.

Украйна СНИМКА: Пиксабей

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