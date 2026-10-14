Отклониха полет на индийските авиолинии, пилотът подал сигнал за отвличане

Полет на „Еър Индия" от Франкфурт до Делхи е бил пренасочен към град Джайпур, след като при навлизането му във въздушното пространство на Индия е била подадена тревога за сигурност във връзка с подозрение за отвличане, според медийни съобщения, цитирани от "Индепендънт".

Пилотът е изпратил код 7500, използван на международно ниво за сигнализиране на отвличане или незаконна намеса. Индийските медии съобщават, че пилотът се е свързал с контрола на въздушното движение и е поискал разрешение да кацне на най-близкото летище като предпазна мярка.

Полет AI2030, изпълняван със самолет „Боинг 787-9", е бил преместен в изолирана зона след кацането в Джайпур в 9:45 ч., като служители на сигурността и членове на Отряда за откриване и обезвреждане на бомби са проверили самолета, както и багажа на пътниците. Самолетът вече е получил разрешение от властите и се очаква пътниците да се качат на борда скоро, съобщиха от вестник „Хиндустан Таймс". Кадър: Flightradar

И двамата пилоти са били свалени от борда в съответствие с протокола за сигурност, докато екип от Националната охранителна гвардия – индийските федерални сили за борба с тероризма и специални операции – в Делхи е бил в готовност.

Според съобщенията всички пътници и членове на екипажа са били безопасно евакуирани и отведени в зона за временно задържане в терминала на летището. Броят на пътниците на борда все още не е ясен.

Все още се разследват обстоятелствата, довели до действията на пилотите.

„Ставаше дума за слух за отвличане, а не за бомбена заплаха. Все още е твърде рано да се коментира официално по въпроса. Тече разследване", заяви пред местния ежедневник „Hindustan Times" служител на летището, пожелал да остане анонимен.

От авиокомпанията все още не са дали изявление по повод инцидента.

Инцидентът се случи ден след като полетите на летище Нюрнберг бяха преустановени, след като полет на „Corendon Airlines", пътуващ от Корфу, предаде код 7500.

Немски изтребители „Eurofighter" бяха издигнати, за да ескортират самолета, след като контролът на въздушното движение загуби радиоконтакт с пилотската кабина между 8:15 и 8:28 ч.

„Corendon Airlines" потвърди, че сигналът за отвличане е бил предаден погрешно поради неизправност в радиосистемата, като успокои обществеността, че пътниците никога не са били в опасност.

Миналия месец индийски пилот, капитан Смит Мачхар, беше замесен в предполагаем опит за отвличане на борда на полет за Израел.

Инцидентът се случи на 30 септември сутринта, около два часа и половина след излитането на полет FZ1073 на „Flydubai".

Когато „Боинг 737" навлезе във въздушното пространство на Йордания, капитан Мачхар беше нападнат от втория пилот на самолета в очевиден опит да се предизвика катастрофа. Самолетът се срина с 14 000 фута за по-малко от 30 секунди.

Въпреки че кървеше обилно след като беше получил множество тежки прободни рани, капитан Мачхар успя да натисне механизма за отваряне на вратата на пилотската кабина, преди да изгуби съзнание, заявиха израелски официални представители. След това няколко пътници се втурнаха напред, за да нахлуят в отключената пилотска кабина, и се присъединиха към членовете на екипажа, за да задържат насилника на пода. Пилот, който не беше на служба и пътуваше на борда на самолета, извърши аварийно кацане в Саудитска Арабия.