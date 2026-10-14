Оставката на Кимбърли Гилфойл предизвика политически реакции в Гърция

Оставката на американския посланик в Атина Кимбърли Гилфойл предизвика реакции сред гръцките опозиционни партии, които поискаха обяснения от правителството на премиера Кириакос Мицотакис за предполагаемата намеса на американския дипломат във вътрешните работи на страната и ролята ѝ в прокарването на бизнес интереси, съобщиха гръцки медии. Случаят повдигна и въпроси за сътрудничеството между Гърция и САЩ, особено в областта на енергетиката и отбраната, пише БТА.

Гилфойл подаде оставка вчера по искане на Белия дом след публикации в американския печат за предполагаеми нарушения на етичните норми и връзки с бизнес интереси. Американският вестник „Уолстрийт джърнъл" съобщи и за предполагаеми нейни изказвания, свързани с възможността САЩ да се намесват в политическия живот на Гърция. Гилфойл отхвърли обвиненията като неверни и заяви, че ще защитава репутацията си.

Гръцкият вицепремиер Костис Хадзидакис заяви днес, че отстраняването на Гилфойл е въпрос, който засяга Съединените щати, и няма да повлияе на гръцко-американските отношения, съобщи гръцката обществена телевизия ЕРТ. В интервю за телевизията той подчерта, че сътрудничеството между двете страни е на много високо равнище и постигнатият през последните години напредък ще продължи.

Според публикация на гръцкото издание „Иефимерида" от днес отстраняването на Гилфойл не е било изненада в Атина, тъй като през последните дни в политическите и журналистическите среди са достигали сигнали за недоволство във Вашингтон. Изданието посочва, че гръцкото правителство се е стремило да запази дистанция от случая, като негови представители са го определяли като вътрешен въпрос на САЩ. Според „Иефимерида" гръцката страна подчертава, че отношенията между Атина и Вашингтон стоят над отделните личности и имат устойчиви политически, отбранителни, енергийни и дипломатически основи.

Още преди Белият дом да поиска оставката на Гилфойл правителственият говорител Павлос Маринакис заяви пред „Нафтемборики", че Гърция продължава да поддържа сътрудничество на възможно най-високо равнище със стратегическия си съюзник Съединените щати.

Сред първите, които поискаха обяснения от правителството, беше опозиционната партия ПАСОК. Отговорникът ѝ по външната политика Димитрис Манцос заяви, че отстраняването на американския посланик след журналистическите разкрития повдига сериозни въпроси, които остават без отговор, съобщи Си Ен Ен Гърция. Според него публикациите пораждат съмнения за модел на дипломация, обвързана с определени икономически и бизнес интереси. Манцос поиска да бъде изяснено дали гръцкото външно министерство е потърсило обяснения от Гилфойл във връзка с твърденията за намеса във вътрешнополитическия живот на страната.

Представителят на ПАСОК настоя и за подробна информация за съдържанието, целите и ползите от енергийните, отбранителните и другите споразумения, сключени в рамките на шестия стратегически диалог между Гърция и САЩ миналата седмица в присъствието на американския държавен секретар Марко Рубио.

Критики към правителството отправи и лявата партия СИРИЗА, според която властите в Атина не са реагирали на публикациите за предполагаемите действия на Гилфойл. В позиция, цитирана от ЕРТ, партията посочи, че се е наложило самият Доналд Тръмп да поиска отстраняването на посланика, докато гръцкото правителство не е предприело инициатива и дори не е поискало публични обяснения.

Критики към правителството отправиха и други опозиционни партии. Комунистическата партия на Гърция (ККЕ) заяви, че отстраняването на Гилфойл поставя в неудобно положение управляващата „Нова демокрация", чиито представители са я възхвалявали още преди встъпването ѝ в длъжност и след това. Партия „Ники" определи внезапното прекратяване на мандата на Гилфойл като удар върху гръцката външна политика в критичен момент. Отговорникът по външната политика на „Гръцки ляв алианс" (ЕЛАС) – партията на бившия гръцки премиер Алексис Ципрас, Харис Дзимитрас заяви, че правителството не е дало убедителни отговори за предполагаемите изказвания на Гилфойл и дали е имало реакция от гръцка страна.