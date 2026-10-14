Няколко терминала на "Старлинк" спряха работа през нощта в Украйна

Работата на няколко терминала "Старлинк" изглежда е била ограничена през нощта, заяви съветник по технологиите на украинския президент днес, цитиран от Франс прес, след като американският президент Доналд Тръмп призова за спиране на атаките срещу енергийната инфраструктура.

"През нощта "Спейс Екс" наложи ограничение на скоростта на подвижните терминали "Старлинк", каза Сергий Бескрестнов. "Нашите отбранителни сили не бяха предупредени за това ограничение, което доведе до нарушаване на няколко мисии. Очевидно, този ход не може да е съвпадение и е свързан с настоящата политическа ситуация", добави той.

През 2022 година Илон Мъск осигури достъп на Въоръжените сили на Украйна до "Старлинк" по молба на Киев, в първите дни след пълномащабната руска инвазия. Впоследствие Полша обяви, че заплаща абонамента на Украйна за "Старлинк", припомня Ройтерс.

Въпреки последвалите многократни сблъсъци на Мъск с украински официални представители заради вижданията му за войната украинската армия може да разчита на десетки хиляди терминали "Старлинк" за комуникация на бойното поле, както и за част от операциите си с безпилотни системи.

По-рано тази година Мъск се съгласи да изключи хиляди руски терминали "Старлинк" в Украйна, закупени на черно, което създаде проблеми за руските сили.

Сателитите на Илон Мъск по света са подложени на изпитания през последните няколко месеца.

Преди дни в Германия бяха задържани двама турски граждани във връзка с пожара през септември в наземна станция в Полша на спътниковата услуга.

В понеделник вечерта пък лидерът на ДБ Ивайло Мирчев съобщи за палеж на 11 от 17-те антени на "Старлинк" в село Плана до София. Антените са част от телепорта в Плана планина, който е на по-малко от час от центъра на София. Собственост е на един от трите мобилни оператора в България. Съоръженията на Илон Мъск са опожарени в 2 ч след полунощ в събота. Сигнал е подаден и полицията е била на място малко по-късно. МВР не е съобщавало за престъплението.

В сряда премиерът Румен Радев забрани на председателя на ДАНС Пламен Тончев да говори за палежа на антени на "Старлинк" край София пред парламента.

В отговор на въпрос на депутата Божидар Божанов от ДБ, министър-председателят от трибуната призова шефът на ДАНС Пламен Тончев да не докладва на депутатите, за да не попречи на разследването. Според Румен Радев скоро България ще има успешен край на разследването на палежа.