Отменени курсове и закъснения в регионалния транспорт в Нидерландия заради стачка

Стачка за по-високи заплати и по-добри условия на труд започна тази сутрин в регионалния транспорт в Нидерландия, съобщиха местните медии. Пътниците трябва да се подготвят за закъснения и отменени курсове, предупреди телевизия Ен О Ес, цитирана от БТА.

Мащабът на протеста ще стане ясен в течение на деня според броя на служителите, които се включат в него. Стачката следва провала на преговорите за нов колективен трудов договор.

Синдикатите призоваха да прекратят работа машинистите и шофьорите на превозвачи като „Аррива" (Arriva), „Кеолис" (Keolis), „Кюбуз" (Qbuzz), „Трансдев" (Transdev) и Е Бе Ес (EBS). В протеста участва и административният персонал.

Градският транспорт в Амстердам и Хага не попада в обхвата на стачката и автобусите, трамваите и метрото се движат нормално. В Ротердам автобусите не се движат, но трамваите и метрото работят. В Утрехт се очакват по-малко автобусни и трамвайни курсове.

Превозвачите не могат предварително да уточнят кои автобуси и влакове ще се движат и съветват пътниците да проверяват актуалните разписания непосредствено преди отпътуване. На някои места движението на влаковете на „Аррива" е преустановено.

Профсъюзите Се Ен Ве (CNV) и Еф Ен Ве (FNV) призоваха за национална стачка още миналата седмица. Според тях предложенията на работодателите за нов колективен трудов договор влошават условията за служителите. Превозвачите посочват, че финансовите им възможности са ограничени и общественият транспорт трябва да остане достъпен.

Синдикатите настояват за увеличение на заплатите с 9,5 на сто за период от две години и за по-добри условия на труд за по-възрастните служители. Ако работодателите не отстъпят, профсъюзите планират стачки всяка седмица в различен ден.