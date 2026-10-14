600 000 украинци са без ток след руските удари тази нощ. Трима са загинали

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Поне 600 000 души в цяла Украйна в момента са без електроенергия след смъртоносните руски удари с ракети и дронове през нощта. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски.

Той посочи, че критична енергийна инфраструктура е била засегната в Киев и столичното предградие, както и в североизточния град Харков, въпреки твърдението на американския президент Доналд Тръмп от неделя, че между Русия и Украйна е в сила "енергийно примирие".

В Киев са загинали най-малко трима души, а 21 са ранени, съобщи украинската държавна служба за извънредни ситуации DSNS, цитирана от Си Ен Ен.

Руското министерство на отбраната заяви, че масираните удари от тази нощ са били насочени срещу комуникационни и енергийни съоръжения в регионите на Киев и Харков, използвани от украинските въоръжени сили.

Москва каза още, че през нощта са били свалени 902 украински дрона над редица руски региони, включително столицата Москва и Крим - южният полуостров на Украйна, анексиран от Русия през 2014 г.

Военновъздушните сили на Украйна заявиха, че през нощта Русия е изстреляла 39 балистични и крилати ракети, както и 128 дрона, и че четири от тези ракети и 115 дрона са били свалени.

В неделя Тръмп обяви в публикация в социалните мрежи: „Незабавно влиза в сила ЕНЕРГИЙНО ПРИМИРИЕ във войната между Русия и Украйна. Двете страни се съгласиха. Не го нарушавайте!"

Оттогава президентът Зеленски многократно е заявявал, че Украйна е готова да спре ударите си срещу руски нефтопреработвателни заводи и други енергийни съоръжения, ако Москва направи същото.

Руският външен министър Сергей Лавров обаче заяви, че Украйна не заслужава "почивката", която би донесло примирието. Той добави, че при всяко примирие Европа ще може да „зарежда Украйна с ново оръжие", за да продължи войната.

Руският президент Владимир Путин започна мащабна инвазия в Украйна през 2022 г., а в момента Москва контролира около 20% от украинската територия.