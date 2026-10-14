Македонски медии: Ива Михайлова търсила превоз до София в групи за споделено пътуване

Ива Михайлова търсила превоз до София в групи за споделено пътуване дни преди да се появи в София. Това твърди македонският сайт Канал 77.

Четири дни преди да се появи в София, Михайлова попитала член на една от тези групи дали има свободно място до София. Според източници на медията той обаче я разпознал и ѝ отказал превоз. Въпросният Канал 77 обаче се позовава на анонимен източник.

"Слободен печат" пък твърди, че на 10 октомври камери са заснели Ива Михайлова в кафене в Кочани. На следващия ден, 11 октомври, нейният български адвокат Николай Димитров е пристигнал в Кочани и е напуснал страната с друг мъж до себе си в колата, докато Михайлова не е била на седалките в колата, твърди медията.

Във вторник прокуратурата в Кочани поиска от съда да измени мярката на Ива в "задържане под стража", след като тя е нарушила досегашната заповед да не напуска пределите на Кочани. Съдът се произнесе скоростно и МВР в Скопие незабавно я обяви за международно издирване.

Външното министерство на РСМ привика във вторник посланика ни в Скопие Желязко Радуков и му бе заявено, че начинът, по който Ива е била посрещната в София, включително и изявленията за среща с нея на най-високо ниво, представляват "провокация и подриват усилията за изграждане на доверие и развитие на добросъседските отношения", както и че този ход "представлява директно навлизане в правната система на РСМ и изпраща сериозно погрешен сигнал по отношение на зачитането на съдебните актове и принципа на еднаквост пред закона".

В понеделник Ива Михайлова изненада българските и северномакедонските власти, като мина границата без знанието им и въпреки забраната да напуска родното Кочани. Година след тежката катастрофа, в която пострада гръбнакът ѝ, и след 8 отказа да получи лечение в България 23-годишното момиче бе прието в "Пирогов", където ще остане няколко дни.

Оказа се, че официално нито София, нито Скопие знаят как е станало това. Още в първите дни след катастрофата, заради която е подсъдима, властите там отнемат личните ѝ документи - и българските, и северномакедонските, наложена ѝ е забрана да напуска Кочани.

Промяна на тези обстоятелства досега не е съобщавана публично. В понеделник тя се яви пред "Пирогов" с адвоката си Николай Димитров и двамата разказаха, че минали границата по надлежния ред и без проблеми - показали документите си, а граничарите ги пуснали, макар и да знаели добре кои са.

В граничната система на РСМ няма регистрирано напускане на страната на Ива, според тях последно тя е излязла през септември 2025 г. и се е върнала след месец.