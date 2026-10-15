Петимата, които не дадоха “Нобел” на Тръмп

Председателят - Йорген Ватне Фриднес, преди 6 г. е поканен за член на комитета ден преди погребението на майка си

Ан Енгер е бивш министър на културата, обявила се против присъединяването на Норвегия към Европейския съюз

Асле Тойе е твърд поддръжник на Израел, Кристин

Клемет реформира норвежката университетска система, а

Гри Ларсен идва от средите на работническото движение

"Нобеловата награда за мир е завинаги дискредитирана от шепа радикални идеолози, които са противници на демокрацията и на практика врагове на цивилизацията".

С тези думи президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази недоволството си, че и тази година не стана лауреат на мечтания от него приз, и поясни, че това решение на Норвежкия Нобелов комитет е оставило "неизличимо петно върху Норвегия".

Преди да направи този коментар, президентът вероятно не е знаел, че заместник-председателят на петчленния състав, който не го награди - д-р Асле Тойе - е бил номиниран за мястото си в комитета от крайнодясната норвежка Партия на прогреса. Също така притежава докторска степен от Кеймбридж, където е специализирал международни отношения и изследвания на войната. Освен това от години е твърд поддръжник на Израел и въпреки това стои зад приза, връчен на жената, оглавила комисията на ООН, която стигна до заключението, че Израел е извършил геноцид над палестинците в Газа.

Но кои са петимата, които отличиха 85-годишната юристка Нави Пилай, за която Тръмп коментира, че никога не е чувал, докато той самият е "спасил повече животи от всеки друг в историята"?!

Доналд Тръмп. СНИМКА: АРХИВ

На 2 ноември 2020 г. - деня преди погребението на майка му, починала от рак - Йорген Ватне Фриднес получава телефонно обаждане. Юнас Гар Стьоре, министър-председател на Норвегия и лидер на лявоцентристката Лейбъристка партия, му предлага номинация за член на Нобеловия комитет. За 35-годишния Ватне Фриднес това съчетание от събития носи символичен смисъл - почит към миналото и полагане на основите за бъдещето.

Шест години по-късно, на 9 октомври, той връчи третата си Нобелова награда за мир в качеството си на председател на комитета, следвайки принципите, заложени от Алфред Нобел преди 131 години. В завещанието си шведският предприемач и химик подробно описва условията за присъждане на отличията, които ще носят неговото име. За Нобеловата награда за мир той определя специфични правила: докато решенията за останалите награди се вземат от шведски комитети, тази награда е в правомощията на Нобеловия комитет - състав от петима членове, назначавани от норвежкия парламент за срок от шест години с възможност за еднократно преназначаване.

Когато Ватне Фриднес получава предложението да стане част от него, той вече е добре известен с ролята, която изиграва на остров Ютьоя след нападенията на крайнодесния терорист Андерш Беринг Брейвик, които разтърсиха Норвегия през 2011 г. Те отнемат живота на осем души в правителствения квартал на Осло и на 69 души на остров Ютьоя, където младежката организация на Лейбъристката партия провеждаше летен лагер. Ватне Фриднес посвещава 12 години от живота си на възстановяването и помирението след събитието, травмирало страната му.

Йорген Ватне Фриднес става най-младият председател на Норвежкия Нобелов комитет през 2024 г. СНИМКИ: ГЕТИ Снимка: Getty Images

През 2024 г. става най-младият председател на Норвежкия Нобелов комитет. Той връчва наградата за мир на "Нихон Хиданкьо" (Японска конфедерация на организациите на пострадалите от атомните бомбардировки над Хирошима и Нагасаки) за неуморните им усилия - като оцелели от тези бомбардировки - за премахване на ядрените оръжия и гарантиране, че те никога повече няма да бъдат използвани.

Той обявява и присъждането на наградата за мир за 2025 г. на Мария Корина Мачадо "за неуморната ѝ работа в защита на демократичните права на народа на Венецуела".

В периода 2004–2011 г. Фриднес работи за организацията "Лекари без граници". По-късно, от 2014 до 2017 г., е член на управителния съвет на нейния норвежки клон. Освен това е оглавявал съвета на Центъра за мир и права на човека "Аркивет" (Arkivet) в Кристиансан. Той също така ще бъде член на управителния съвет на Норвежкия хелзинкски комитет в периода 2025–2028 г.

Фриднес често е говорил по теми, свързани с диалога, толерантността и политиките на паметта. Той смята, че "да бъдеш толерантен, е и трябва да бъде трудно", като подчертава значението на активното слушане въпреки наличието на разногласия.

Заместник-председател в Норвежкия Нобелов комитет е Асле Тойе. Преди това той е заемал длъжността директор по научните изследвания в Норвежкия Нобелов институт в Осло. Като учен и автор Тойе е изнасял лекции и е преподавал в университети в Европа и други части на света. Той е изследовател в областта на неокласическия реализъм, чиято работа е съсредоточена върху външната политика на Европейския съюз, геополитиката и ядреното разоръжаване. Автор и редактор е на няколко книги, сред които "Европейският съюз като малка сила" (The European Union as a Small Power) и "Ще бъде ли мирен възходът на Китай?" (Will China's rise be peaceful?). Също така е съветник на правителства и неправителствени организации, пише редовни коментарни статии и често участва като експерт и коментатор в международните медии. Защитава докторската си степен в колежа "Пемброук" към университета в Кеймбридж.

Д-р Тойе е пояснявал, че още от връчването на първата Нобелова награда за мир през 1901 г. текат дебати относно тълкуването на сравнително кратките и твърде общи формулировки в критериите за отличието. Макар Алфред Нобел да не е могъл да предвиди значимостта на въпроси като изменението на климата или правата на човека по времето, когато е живял, д-р Тойе посочи, че Нобеловият комитет е възприел "динамичен подход" при тълкуването, за да отчете важността на съвременните проблеми.

"Винаги има хора, които смятат, че избраният лауреат не е бил подходящият", коментира преди време д-р Тойе. Той посочва, че когато Кайлаш Сатярти е удостоен с наградата през 2014 г., тя не е приета добре в собствената му общност на брахманите. И награждаването на Барак Обама остава "силно спорно", а макар изборът на Нелсън Мандела и Майка Тереза също да е бил обект на критики по онова време, днес те се възприемат като едни от най-значимите моменти в историята на Нобеловата награда за мир.

Асле Тойе - заместник-председател на Норвежкия Нобелов комитет Снимка: Getty Images

Друг член на комитета от 2018 г. е Ан Енгер, чийто настоящ мандат изтича тази година. Тя оглавява Партията на центъра в периода 1991-1999 г. и представлява партията в парламента от 1985 до 2001 г. Като министър на културата (1997-1999) тя се обявява и против присъединяването на Норвегия към Европейския съюз, като е една от водещите фигури в кампанията за референдума през 1994 г. През 1998 г. в продължение на три седмици тя изпълнява длъжността министър-председател на Норвегия, докато Шел Магне Бондевик е в отпуск поради болест. Тези факти са част от публичната ѝ биография, но те не разкриват възгледите в рамките на комитета.

Кристин Клемет е назначена в комитета за периода 2021-2026 г. Баща , Фридтьов Клемет, е бил генерален секретар на Консервативната партия от 1975 до 1985 г. Самата тя е бивш депутат от Консервативната партия. Заема поста министър на труда и администрацията в периода 1989-1990 г. По-късно (от 2001 до 2005 г.) е министър на образованието и научните изследвания, като става известна с работата си по осъществяването на "Реформата за качеството" в норвежката университетска система. От 2006 г. оглавява либералния мозъчен тръст "Чивита" (Civita). През 2017 г. норвежката фондация "Фрит Орд" (Fritt Ord) я отличава за приноса ѝ към обществения дебат, най-вече чрез дейността на тази организация.

Гри Ларсен се присъединява към комитета през 2024 г. с мандат до 2029 г. Тя идва от средите на работническото движение, като в периода 2002-2006 г. е оглавявала неговата младежка организация - AUF. Била е политически съветник на министъра на външните работи Йонас Гар Стьоре (2005-2009) и държавен секретар в Министерството на външните работи на Норвегия (2009-2013). Професионалният ѝ опит включва и ръководни позиции в хуманитарната сфера: от 2015 до 2020 г. тя е генерален секретар на организацията CARE Norway.

Секретар на петчленния Норвежки Нобелов комитет е Кристиан Берг Харпвикен, който подготвя досиетата и участва в обсъжданията, но не гласува. Той е и директор на Норвежкия Нобелов институт и бивш директор на Института за изследване на мира в Осло (PRIO).

Д-р Харпвикен е посветил цялата си кариера на изследването на мира и конфликтите, а научните му интереси обхващат мирните процеси, изграждането на мира, динамиката на гражданските войни, регионалната сигурност, както и миграцията и транснационализма.

Той подчертава, че за комитета ключов критерий остават онези, които създават нови инициативи, съзвучни с визията на Алфред Нобел. Той заключи: "Не се тревожа за самата награда, но се тревожа накъде върви светът".

Кристиан Берг Харпвикен Кадър: Ютуб/Nobel Prize

Тази година Нобеловият комитет избра за най-достойна за наградата за мир Нави Пилай. Според комитета тя е "привличала държави и национални лидери към отговорност и е вдъхвала надежда на жертвите на насилие и конфликти". Самата тя е научила за отличието, докато присъствала на събитие в сградата на съда, където преди 80 години са се провели Нюрнбергските процеси.

Същата новина провокира Тръмп да заяви, че той е трябвало да получи осем Нобелови награди за мир, тъй като е сложил край на осем текущи конфликта. И изброява Индия и Пакистан, Израел и "Хамас", както и шест други двойки държави или страни, които според твърденията му той е помирил. Но твърдението му се оспорва, тъй като някои от конфликтите остават нерешени, а ролята му в други е под въпрос.

А на свой ред Нави Пилай се пошегува, когато бива засипана с овации за приза: "Ако поаплодирате още малко, може да споделя тази награда с Тръмп".