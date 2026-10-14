Белгия, Германия и Италия искат "аварийна спирачка за бюрокрацията" в ЕС

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Белгийският министър-председател Барт де Вевер, германският канцлер Фридрих Мерц и италианският министър-председател Джорджа Мелони призовават за въвеждането на "аварийна спирачка за бюрокрацията" в Европейския съюз, предаде агенция Белга.

В съвместно писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Коща, изпратено преди срещата на върха на ЕС в утре и вдругиден, тримата лидери настояват за намаляване на административната тежест върху бизнеса.

Те предлагат и структурно решение за ускоряване на процедурите по планиране и издаване на разрешителни за инвестиции в стратегически сектори, включително енергетиката, декарбонизацията, цифровите технологии, изкуствения интелект и отбраната, предава БТА.

Чрез въвеждането на "правило за приоритет" тези инвестиции биха получили предимство, като временно се преустановява прилагането на определени регулации. Поставя се и искане за намаляване на изискванията за отчетност, особено за малките и средните предприятия.

Държавните и правителствените ръководители на 27-те страни от ЕС ще се съберат в Брюксел за двудневна среща, започваща утре. Икономическата конкурентоспособност се очаква да бъде първа точка в дневния ред.

Лидерите вероятно ще направят преглед на напредъка по пътната карта "Една Европа, един пазар", приета през пролетта с цел укрепване на единния пазар. Белгия, чиято икономика е силно отворена, е пряко засегната от тези въпроси.

Дискусиите ще се съсредоточат и върху цените на енергията, които натоварват европейската промишленост, както и върху макроикономическите дисбаланси между ЕС и Китай.