Забраната за носене на хиджаб в Азербайджан предизвика масови протести в Турция

Въведената на 21 октомври с правителствено решение забрана за носене на хиджаб от ученичките в Азербайджан предизвика вълна от протести в Турция.

Темата зае приоритетно място в турските медии, а пред дипломатическите представителства на Азербайджан в столицата Анкара и в Истанбул се проведоха масови протести срещу забраната за носене на хиджаб (забрадка или кърпа покриваща главата на мюсюлманките - бел. ред.) под мотото: „Хиджабът е Божия повеля; не може да бъде забраняван!", съобщава информационният сайт „Хаберлер".

Медията отбелязва, че в Анкара протестиращите са отправили призив да не се ограничават образователните права на ученичките със забрадки, а в Истанбул, пред Генералното консулство на Азербайджан бяха взети засилени мерки за сигурност и входът на сградата е беше блокиран с полицейски автомобили, предава БТА.

На паралелните демонстрации гражданите са заявили, че забрадката е религиозна необходимост, и са призовали за прекратяване на ограничителната правителствена практика.

Турските медии цитират остри позиции на представители на управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР) и конкретно на Октай Сарал Главен съветник на президента Реджеп Тайип Ердога, който заяви, че „Отнемането на правото на образование на забрадените ученички в Азербайджан е недопустимо! Не можеш да оставиш ученик пред вратата на училището заради вярата му".

Информационният сайт „Хабер 7" цитира депутата от ПСР Мюфит Айдън, който казва, че правото на образование не трябва да се жертва в името на идеологически императиви и призовава азербайджанските власти към разумен подход.

Консервативният вестник „Акит" също отделя сериозно внимание на темата и заявявайки: „Този филм вече сме го гледали", припомня знаковата за Турция дата 28 февруари 1997 г., когато правителството на тогавашния министър-председател Неджметин Ербакан взима аналогично решение за недопускане в училищата на учителки и ученички със забрадки.

„Братски Азербайджан, който с години бе подложен на потисничеството на комунизма, сега преминава през труден период под маската на секуларизма", пише вестникът и подчертава, че 95 процента от населението на тази страна е мюсюлманско.