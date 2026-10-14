Полските власти проучват фрагменти от неидентифициран обект на плаж на Балтийско море

Полската военна полиция разследва произхода на неидентифициран обект, открит вчера на плаж на Балтийско море, предаде Ройтерс.
Частната радиостанция "Ер Ем Ф" съобщи, че минувач е забелязал обекта, наподобяващ дрон, и е подал сигнал в полицията. На мястото са пристигнали военни сапьори и представители на други служби.
Вчера вечерта полската военна полиция съобщи в социалната мрежа Екс, че „разследва обстоятелствата около откриването на фрагменти от неидентифициран (летателен апарат) на 13 октомври 2026 г. около 18:30 ч. (19:30 ч. българско време) на плажа в Карвия, окръг Пуцк", предава БТА.
Говорителят на военната полиция Дариуш Розкош заяви пред частната телевизия "ТиВиЕн24", че засега не може да потвърди какъв е откритият обект.
Полша е най-голямата държава на източния фланг на НАТО и граничи с Украйна. Поредица от нарушения на въздушното пространство в региона засилиха опасенията, че войната в Украйна може да се разпространи и на територията на алианса, отбелязва Ройтерс.