Полските власти проучват фрагменти от неидентифициран обект на плаж на Балтийско море

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Полската военна полиция разследва произхода на неидентифициран обект, открит вчера на плаж на Балтийско море, предаде Ройтерс.

Частната радиостанция "Ер Ем Ф" съобщи, че минувач е забелязал обекта, наподобяващ дрон, и е подал сигнал в полицията. На мястото са пристигнали военни сапьори и представители на други служби.

Вчера вечерта полската военна полиция съобщи в социалната мрежа Екс, че „разследва обстоятелствата около откриването на фрагменти от неидентифициран (летателен апарат) на 13 октомври 2026 г. около 18:30 ч. (19:30 ч. българско време) на плажа в Карвия, окръг Пуцк", предава БТА.

Говорителят на военната полиция Дариуш Розкош заяви пред частната телевизия "ТиВиЕн24", че засега не може да потвърди какъв е откритият обект.

Полша е най-голямата държава на източния фланг на НАТО и граничи с Украйна. Поредица от нарушения на въздушното пространство в региона засилиха опасенията, че войната в Украйна може да се разпространи и на територията на алианса, отбелязва Ройтерс.